Imperia: questa sera dalle 18.30 la spettacolare sfilata in via Cascione delle vetture iscritte alla 14^ Ronde Valli Imperiesi (foto)

Grande attesa ad Imperia per la presentazione ufficiale delle 140 vetture iscritte alla 14^ edizione della Ronde Valli Imperiesi. Questa sera a partire dalle ore 18:30, come ormai da tradizione, si terrà la spettacolare sfilata delle auto in via Cascione. Un momento di festa in cui il pubblico potrà vedere da vicino le vetture che saranno presentate una ad una. Gli equipaggi saranno accolti con un “aperitivo volante” offerto dal Civ Porto Maurizio.

La giornata odierna si era aperta con le verifiche, sportive e tecniche, effettuate presso la Piscina Comunale “Cascione” e Calata Anselmi a Imperia Porto Maurizio. Le prime emozioni si sono poi vissute durante lo shakedown (foto Prospero Roveraro) disputato tra le ore 9 e le 13:30 a Cesio. Attualmente sono in corso le ricognizioni sulla prova speciale “Colle d’Oggia”.

Domani la partenza ufficiale della Ronde Valli Imperiesi, organizzata dalla Scuderia Imperia Corse, è prevista alle ore 06:45 da Calata Anselmi. La ps "Caravonica - Colle d'Oggia" sarà ripetuta quattro volte (07:28 – 10:18 – 13:03 – 15:48). L’arrivo e la cerimonia di premiazione, sempre in Calata Anselmi, è in programma alle ore 16:46.

La 14^ Ronde Valli Imperiesi offre diverse manifestazioni collaterali. La principale è il “Rally Village”, aperto presso l’Expo Salso, con musica, danza, intrattenimento per grandi e piccini, cocktail bar, street food, artigianato e, ovviamente, motori. Di grande richiamo l’esposizione delle Fiat 500 del Club Italia, a cura del Coordinamento della Riviera dei Fiori, e le varie esibizioni in collaborazione con lo CSEN.

Il settore gastronomico sarà poi il fulcro del Village, con un Giro del Mondo, con specialità internazionali e regionali non solo liguri. Presenti anche vini, cocktail e birra artigianale. Molti i prodotti di artigianato di vario genere.

Di seguito il programma del “Rally Village” di oggi e domani:

Sabato 29 novembre

ore 15:30 Fichera YamaSonic Marco

ore 16,30 Pole Dane con Ferocity Academy

ore 17,00 Briefing Rally Valli Imperiesiore 21,30 LONG ISLAND in Concerto

Domenica 30 novembre

ore 10,30 Apertura RALLY VILLAGE 2025

ore 14,30 Circus School con Lello Clown

ore 16,00 «Bizzarri Equilibri» spettacolo per bimbi con Lello Clown

La 14^ Ronde Valli Imperiesi è evento ufficiale di Liguria 2025 Regione europea dello Sport e si avvale del supporto di Città di Imperia, dei Comuni di Caravonica, Cesio, Aurigo e Borgomaro, oltre che di Fondazione Carige, Provincia di Imperia, Marina di Imperia e Ambiente Sicurezza Srl. Il programma e tutte le ulteriori informazioni sulla gara sono reperibili sul portale https://www.scuderiaimperiacorse.it/ o sui profili social Facebook ed Instagram della Scuderia Imperia Corse.



Foto dello Shakedown di questa mattina di Enrico Rosestolato