Pallamano, doppio impegno nel fine settimana per l'Abc Bordighera (Foto)

Doppio impegno, nel fine settimana, per le formazioni di pallamano dell'Abc Bordighera.

"Aprono il weekend i nostri under 15, pronti a difendere il campo di casa contro l'AS Monaco. Una partita intensa che promette spettacolo e grande energia! Fischio d'inizio alle 15 al Palabiancheri a Bordighera" - fa sapere l'Abc Bordighera - "In serata alle 20.30 spazio, invece, alla D1 maschile, impegnata nella sempre sentita trasferta contro l'AS Mentone. Un match da non perdere, dove serviranno determinazione, grinta e il sostegno di tutti".

Il tecnico, dopo l'ultima sconfitta per 29/32 patita in casa contro il Beausoleil, dichiara: "La partita contro i transalpini, nelle prime battute, è stata caratterizzata da un sostanziale equilibrio. Tuttavia, i transalpini hanno poi preso il vantaggio con un break di tre reti a dieci minuti dal termine della prima frazione. Nella seconda frazione l'ABC ha lottato ma non è bastato. All'inizio della seconda frazione, l'ABC era in ritardo di sei reti ma cambiando difesa sono riusciti a tornare nella scia dei loro avversari. Ci è mancato il guizzo finale per raggiungere almeno il pareggio. Tuttavia, la bagarre finale ha premiato gli avversari".

Il tecnico ha anche elogiato il buon esordio di A. Benini, М. Fiorella e M. llyas. Il miglior realizzatore è stato Matteo Anfosso con otto reti: "Ora ci attende la difficilissima trasferta a Mentone, capolista del campionato". Il tecnico, consapevole della difficoltà della sfida, spera che la squadra possa dare il suo meglio.