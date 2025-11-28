 / Sport

Sport | 28 novembre 2025, 17:43

Pallamano, doppio impegno nel fine settimana per l'Abc Bordighera (Foto)

L'under 15 gioca in casa contro l'As Monaco mentre la squadra maschile D1 va in trasferta per affrontare l'As Mentone

Doppio impegno, nel fine settimana, per le formazioni di pallamano dell'Abc Bordighera.

"Aprono il weekend i nostri under 15, pronti a difendere il campo di casa contro l'AS Monaco. Una partita intensa che promette spettacolo e grande energia! Fischio d'inizio alle 15 al Palabiancheri a Bordighera" - fa sapere l'Abc Bordighera - "In serata alle 20.30 spazio, invece, alla D1 maschile, impegnata nella sempre sentita trasferta contro l'AS Mentone. Un match da non perdere, dove serviranno determinazione, grinta e il sostegno di tutti".

Il tecnico, dopo l'ultima sconfitta per 29/32 patita in casa contro il Beausoleil, dichiara: "La partita contro i transalpini, nelle prime battute, è stata caratterizzata da un sostanziale equilibrio. Tuttavia, i transalpini hanno poi preso il vantaggio con un break di tre reti a dieci minuti dal termine della prima frazione. Nella seconda frazione l'ABC ha lottato ma non è bastato. All'inizio della seconda frazione, l'ABC era in ritardo di sei reti ma cambiando difesa sono riusciti a tornare nella scia dei loro avversari. Ci è mancato il guizzo finale per raggiungere almeno il pareggio. Tuttavia, la bagarre finale ha premiato gli avversari".

Il tecnico ha anche elogiato il buon esordio di A. Benini, М. Fiorella e M. llyas. Il miglior realizzatore è stato Matteo Anfosso con otto reti: "Ora ci attende la difficilissima trasferta a Mentone, capolista del campionato". Il tecnico, consapevole della difficoltà della sfida, spera che la squadra possa dare il suo meglio.

Elisa Colli

