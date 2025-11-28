La provincia di Imperia celebra lo sport: lunedì 1° dicembre in Comune la cerimonia CONI con 34 benemerenze ufficiali

Lunedì 1° dicembre alle 18, nella Sala del Consiglio del Comune di Imperia si svolgerà l’attesa Cerimonia di Consegna delle Benemerenze Sportive del CONI, uno degli appuntamenti più importanti per lo sport del territorio. L’evento, organizzato dal CONI Provinciale di Imperia con il patrocinio del Comune di Imperia, prevede la consegna di 34 prestigiose onorificenze, assegnate dal CONI Nazionale su proposta del CONI Liguria e delle diverse Federazioni Nazionali, per l’attività sportiva dell’anno 2023.
Nel dettaglio saranno consegnate:
- 7 Stelle al Merito Sportivo (per dirigenti e società sportive)
- 1 Palma al Merito Tecnico (per tecnici e allenatori)
- 26 Medaglie al Valore Atletico (per atleti di alto livello)
Il CONI sarà rappresentato dal Delegato Provinciale Massimo Zorniotti, affiancato dal Presidente Regionale CONI Antonio Micillo e dai Fiduciari Locali. Saranno presenti autorità civili e militari, oltre ai rappresentanti degli organismi sportivi del territorio. Ad aprire la cerimonia sarà l’esibizione della Crew Fresh’n Clean, coordinata dal tecnico Simone Stella.
Stelle al Merito Sportivo – Dirigenti
Stella d’Argento
Enrico Amabile – Federazione Italiana Canoa e Kayak
Luisa Franza – Federazione Italiana Vela
Fulvio Parodi – Federazione Italiana Vela
Stella di Bronzo
Luigi Stuani – FIPSAS Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee
Giovanni Quaglia – Federazione Italiana Atletica Leggera
Sergio Maiga – ACI Commissione Sportiva Automobilistica Italiana
Stella di Bronzo a Società Sportive
ASD Amici del Castello – Federazione Italiana Pallapugno
Palma di Bronzo al Merito Tecnico
Angelo Gadina – CONI, Federazione Italiana Tennis e Padel, Federazione Italiana Golf
Medaglie al Valore Atletico – Risultati Sportivi 2023
Medaglia d’Oro
Chiara Falchi – Pesca Sportiva e Attività Subacquee
Campionessa Mondiale Attività Marittime – Surf Casting per Nazioni
Medaglie d’Argento
Patrick Turrini – Motociclismo
Campione Europeo Quadcross Individuale
Matteo Antonio Marullo – Pesca Sportiva e Attività Subacquee
Campione Europeo Attività Marittime – Pesca con Canna da Riva per Nazioni
Paolo Fontana – Pesca Sportiva e Attività Subacquee
3° Classificato Campionato Mondiale Apnea Indoor
Medaglie di Bronzo
Alice Ramella – Canottaggio
6ª Classificata Campionato Mondiale Coastal Rowing – Doppio
Linda Siciliano – Sport Rotellistici
3ª Classificata Campionato Europeo Pattinaggio Artistico – Coppie Danza
Bruno Frontero – Golf
Campione Italiano Nazionale Dilettanti a Squadre
Davide Re – Atletica Leggera
Campione Italiano Corsa Piana 400 metri
Davide Soreca – Motociclismo
Campione Italiano Enduro Classe 250 cc 2T
Cecilia Alassio e Lorenza Mignone – Pallapugno
Campionesse Italiane Serie A Femminile – Squadra Amici del Castello
Simone Giordano, Davide Iberto, Davide Malafronte – Pallapugno
Campioni Italiani Serie A Maschile – Squadra Olio Roi Imperiese
Enrico Ascheri, Paolo Barbero, Fausto Ciccione – Pesca Sportiva e Attività Subacquee
Campioni Italiani Attività Marittime – Traina d’Altura
Patrizio Fontana – Pesca Sportiva e Attività Subacquee
Campione Italiano Attività Marittime – Surfcasting per Società
Simona Bagalà – Bocce
Campionessa Italiana Petanque Individuale
Elvira Grillo – Bocce
Campionessa Italiana Petanque a Coppie
Matteo Berno, Carlo Coppa, Daniele Ghigliazza, Danilo Meli – Bocce
Campioni Italiani Petanque a Squadre
Silvana Bracco, Sara Peretto – Bocce
Campionesse Italiane Petanque a Squadre