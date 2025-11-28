La provincia di Imperia celebra lo sport: lunedì 1° dicembre in Comune la cerimonia CONI con 34 benemerenze ufficiali

Lunedì 1° dicembre alle 18, nella Sala del Consiglio del Comune di Imperia si svolgerà l’attesa Cerimonia di Consegna delle Benemerenze Sportive del CONI, uno degli appuntamenti più importanti per lo sport del territorio. L’evento, organizzato dal CONI Provinciale di Imperia con il patrocinio del Comune di Imperia, prevede la consegna di 34 prestigiose onorificenze, assegnate dal CONI Nazionale su proposta del CONI Liguria e delle diverse Federazioni Nazionali, per l’attività sportiva dell’anno 2023.

Nel dettaglio saranno consegnate:

- 7 Stelle al Merito Sportivo (per dirigenti e società sportive)

- 1 Palma al Merito Tecnico (per tecnici e allenatori)

- 26 Medaglie al Valore Atletico (per atleti di alto livello)

Il CONI sarà rappresentato dal Delegato Provinciale Massimo Zorniotti, affiancato dal Presidente Regionale CONI Antonio Micillo e dai Fiduciari Locali. Saranno presenti autorità civili e militari, oltre ai rappresentanti degli organismi sportivi del territorio. Ad aprire la cerimonia sarà l’esibizione della Crew Fresh’n Clean, coordinata dal tecnico Simone Stella.

Stelle al Merito Sportivo – Dirigenti

Stella d’Argento

Enrico Amabile – Federazione Italiana Canoa e Kayak

Luisa Franza – Federazione Italiana Vela

Fulvio Parodi – Federazione Italiana Vela

Stella di Bronzo

Luigi Stuani – FIPSAS Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee

Giovanni Quaglia – Federazione Italiana Atletica Leggera

Sergio Maiga – ACI Commissione Sportiva Automobilistica Italiana

Stella di Bronzo a Società Sportive

ASD Amici del Castello – Federazione Italiana Pallapugno

Palma di Bronzo al Merito Tecnico

Angelo Gadina – CONI, Federazione Italiana Tennis e Padel, Federazione Italiana Golf

Medaglie al Valore Atletico – Risultati Sportivi 2023

Medaglia d’Oro

Chiara Falchi – Pesca Sportiva e Attività Subacquee

Campionessa Mondiale Attività Marittime – Surf Casting per Nazioni

Medaglie d’Argento

Patrick Turrini – Motociclismo

Campione Europeo Quadcross Individuale

Matteo Antonio Marullo – Pesca Sportiva e Attività Subacquee

Campione Europeo Attività Marittime – Pesca con Canna da Riva per Nazioni

Paolo Fontana – Pesca Sportiva e Attività Subacquee

3° Classificato Campionato Mondiale Apnea Indoor