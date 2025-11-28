Automobilismo: Ronde Valli Imperiesi 2025, al via la 14ª edizione tra motori, spettacoli e grandi eventi a Imperia

Con l’inaugurazione del “Rally Village”, in programma questa sera alle 18, si apre ufficialmente la tre giorni della Ronde Valli Imperiesi, giunta alla sua quattordicesima edizione. A Imperia sono attese 140 vetture che da domani mattina animeranno il Parco Assistenza, allestito presso il molo di San Lazzaro. A partire dalle 7:30 di domattina sono previste le verifiche, sportive e tecniche, effettuate presso la Piscina Comunale “Cascione” e Calata Anselmi a Imperia Porto Maurizio (le pre verifiche sono in corso già questo pomeriggio). Dalle 9 alle 13:30 è in programma a Cesio lo shakedown, al quale seguiranno fino alle 17:00 le ricognizioni sulla prova speciale “Colle d’Oggia”.

Alle 18:30 ci sarà poi la spettacolare presentazione ufficiale delle vetture con la sfilata in via Cascione. Un momento di festa, dedicato alla città, che potrà richiamare un numeroso pubblico. Gli equipaggi saranno accolti con un “aperitivo volante” offerto dal Civ Porto Maurizio. Domenica la partenza ufficiale della Ronde Valli Imperiesi, organizzata dalla Scuderia Imperia Corse, è prevista alle ore 6:45 da Calata Anselmi. La ps "Caravonica - Colle d'Oggia" sarà ripetuta quattro volte (07:28 – 10:18 – 13:03 – 15:48). L’arrivo e la cerimonia di premiazione, sempre in Calata Anselmi, è in programma alle 16:46. La 14a Ronde Valli Imperiesi offre diverse manifestazioni collaterali. La principale è il “Rally Village”, aperto presso l’Expo Salso, con musica, danza, intrattenimento per grandi e piccini, cocktail bar, street food, artigianato e, ovviamente, motori. Di grande richiamo l’esposizione delle Fiat 500 del Club Italia, a cura del Coordinamento della Riviera dei Fiori, e le varie esibizioni in collaborazione con lo CSEN.

In programma nell'Area Expo anche uno show, con Automotive RBS che porterà l'arte della personalizzazione in pista, trasformando le auto in vere e proprie opere d'arte. Tra i vari appuntamenti in calendario, sai segnala sabato pomeriggio, alle ore 15:30, l’intervento di Fichera Yama Sonic Marco che lancerà sul palco il suo nuovo singolo carico di energia. ll momento clou sarà l'esposizione della sua moto modificata: Yama Sonic farà sentire il rombo unico di questo veicolo, premiato in diverse esposizioni come "miglior suono". Il settore gastronomico sarà poi il fulcro del Village, con un Giro del Mondo, con specialità internazionali e regionali non solo liguri. Presenti anche vini, cocktail e birra artigianale. Molti i prodotti di artigianato di vario genere.