Segnalazioni online di comportamento non professionale da parte di uno specialista: la Lilt di Sanremo avvia verifiche

All’interno della Lilt di Sanremo è emerso un caso delicato che riguarda uno specialista operante nell'estremo ponente. La notizia è stata anticipata questa mattina dal quotidiano La Stampa. Alcuni comportamenti giudicati troppo informali e poco professionali, riportati da un paziente in un lungo messaggio sui social, hanno sollevato malumori e preoccupazioni.

Il paziente ha raccontato di essersi sentito a disagio durante la visita, parlando di atteggiamenti e commenti del medico ritenuti inappropriati, soprattutto considerando la fragilità emotiva di chi si rivolge all’associazione. La testimonianza ha rapidamente ottenuto attenzione e ha spinto la Lilt a intervenire ufficialmente. Con una comunicazione formale, l’associazione ha espresso rammarico per l’accaduto e ha garantito verifiche accurate. Prima di prendere decisioni, il medico verrà ascoltato per ricostruire con precisione i fatti. Tuttavia, internamente non si esclude che la collaborazione possa concludersi, qualora le segnalazioni risultassero fondate.

La Lilt sottolinea la propria volontà di tutelare un ambiente serio, rispettoso e sicuro, ribadendo che ogni comportamento che possa mettere a disagio o minare la fiducia dei pazienti è considerato inaccettabile.