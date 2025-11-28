Taggia, si riparla di Piano Regolatore del Verde. Alberti: “Serve una data”. Longobardi: “Nessuna scadenza, ma confermo la volontà”

Si è riacceso in Consiglio comunale a Taggia il tema del Piano Regolatore del Verde, con un’interrogazione del gruppo “Progetto Comune” che ha chiesto all’amministrazione chiarimenti sulle tempistiche di avvio della stesura del regolamento per la tutela del patrimonio arboreo.

La consigliera Fulvia Alberti ha ricordato che il Consiglio aveva già approvato una mozione sul tema e che ora l’obiettivo è capire quando il regolamento diventerà operativo. “Questa interrogazione è per sapere quando diventerà effettiva la mozione. Non ho visto alcuna delibera nella quale si dicesse ‘cominciamo i lavori per organizzare il regolamento del verde’”, ha dichiarato in aula.

Il vicesindaco Espedito Longobardi ha risposto non fissando una scadenza precisa: “Non posso confermare una tempistica nel rispetto delle priorità dell’amministrazione. Non posso sentirmi dare delle scadenze. Confermo la volontà: qualche passo è già stato fatto. Come dissi lo scorso 31 luglio, l’obiettivo è coinvolgere la minoranza in un confronto”.

Secondo Longobardi, gli uffici stanno già dedicando tempo al tema della gestione del verde pubblico: “La particolare cura del verde è quotidiana e l’ufficio preposto se ne occupa con costanza. Confermo la volontà di portare avanti il regolamento del verde, fermo restando le priorità”.

Alberti ha ribadito la necessità di avere un quadro più preciso: “A me sembra che questa sia una priorità. Serve capire modalità e tempi con cui l’amministrazione risponde a una interrogazione o mozione. Noi siamo pronti, ma quello che ho sentito è che non ci sono tempistiche. Ci sono dei tempi?”.

La segretaria comunale ha precisato che non esistono scadenze obbligatorie per la risposta, mentre Longobardi ha confermato la posizione della maggioranza: “Non trovo corretto poter dare una data, ma confermo la volontà, come detto all’epoca”.

Il tema resta quindi aperto: il regolamento è considerato importante da maggioranza e opposizione, ma al momento non c’è ancora un cronoprogramma per la sua realizzazione.