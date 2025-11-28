Taggia, percorso alternativo della pista ciclabile: "Rampe tra dicembre e febbraio". Confermata corsia protetta sul ponte Sclavi

Il tema dei lavori alla foce del torrente Argentina è arrivato in Consiglio comunale attraverso un’interrogazione del consigliere Davide Caldani (Progettiamo il Futuro), che ha chiesto chiarimenti sulle tempistiche della nuova bretella e sugli interventi per garantire la sicurezza della circolazione ciclo-pedonale nell’area.

È stato il vicesindaco Espedito Longobardi a fornire gli aggiornamenti più significativi arrivati nelle ultime ore, in particolare sulla viabilità nella zona del ponte Sclavi e sulla nuova bretella che interesserà il territorio comunale di Taggia. “Sul ponte Sclavi è prevista una corsia protetta dai new jersey, in modo da garantire la sicurezza del transito anche durante i lavori”, ha spiegato.

Longobardi ha poi comunicato le indicazioni arrivate dalla Regione in merito alla programmazione della bretella. “Il sindaco ha chiesto aggiornamenti ufficiali e proprio ieri abbiamo ricevuto risposta. La Regione ci ha indicato che l’elaborazione delle rampe e l’inizio dei lavori sono previsti dalla seconda settimana di dicembre, con conclusione dell’opera tra gennaio e febbraio”.

La nuova viabilità rientra nell’assetto complessivo dei cantieri della foce ed è collegata alle modifiche necessarie per garantire la continuità dei percorsi ciclo-pedonali durante le lavorazioni. Il consigliere Caldani ha sottolineato l’importanza del tema per residenti e utenti della zona, chiedendo chiarezza sugli interventi di protezione e sulle tempistiche definitive dell’opera.

Il vicesindaco ha confermato che l’amministrazione continuerà a monitorare l’andamento del cantiere e a mantenere il dialogo con la Regione, anche grazie alla consigliera comunale (e regionale) Chiara Cerri.