Sanremo Rugby: un fine settimana ricco di emozioni e sport per le formazioni giovanili biancazzurre impegnate tra Genova e Savona

Sabato, al campo “Carlini-Bollesan” di Genova, le squadre Under 6, 8 e 10 hanno partecipato al Raggruppamento FIR organizzato dal CUS Genova, mentre le formazioni femminili Under 14, 16 e 18 sono state protagoniste della Festa del Rugby al Femminile, evento promosso dalla Federazione Italiana Rugby per valorizzare e far crescere il movimento rosa sul territorio ligure.

La giornata ha avuto un momento speciale grazie alla visita di Tommaso Castello, ex capitano delle Zebre e già Nazionale azzurro, che ha salutato e incoraggiato le giovani atlete. In serata, tutte le squadre – insieme a genitori e atleti partiti in pullman da Sanremo – hanno poi assistito allo stadio “Ferraris” alla partita tra Italia e Cile, vivendo l’atmosfera unica di un grande appuntamento internazionale. Domenica l’attenzione si è spostata a Savona, dove l’Under 16, in campo in collaborazione con Imperia, Reds e Savona, ha disputato la gara di campionato contro Province dell’Ovest al campo “Fontanassa”.

Il tecnico dell’Under 8, Flavio Di Malta, sottolinea i progressi dei più piccoli: “I nostri leoncini stanno crescendo molto nel gioco e soprattutto nell’apprendimento dei valori e dello spirito del rugby. A Genova abbiamo avuto un ottimo confronto con le squadre liguri di Levante.” Soddisfatto anche Stefano Formaggio, allenatore dell’Under 10: “È stata una bella trasferta in uno stadio prestigioso. Sf idando il freddo, i ragazzi si sono confrontati con diversi club liguri ed è stato bello, come sempre, vederli giocare.” Grande entusiasmo dal settore femminile, rappresentato da Manuela Bongiovanni: “Le ragazze hanno vissuto una grande giornata di rugby. La Festa del Rugby al Femminile è un evento pensato per far crescere il movimento. In campo e fuori, abbiamo mostrato una presenza forte e determinata, rappresentando con orgoglio la realtà ligure.” Infine, l’analisi sull’Under 16 di Alessandro Viaggi: “La sconfitta contro una squadra forte come Province dell’Ovest serve da insegnamento per i ragazzi e per noi allenatori. La nota positiva sono le tre belle mete costruite da quattro giocatori, uno per ogni società. Domenica, contro il CUS Genova, dimostreremo che le battute d’arresto servono per migliorare.”

Un weekend intenso che conferma la crescita del movimento giovanile biancazzurro e la forza del rugby come esperienza di sport, formazione e comunità.