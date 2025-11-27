Pallavolo: per la NLP Sanremo un avvio di stagione da sogno tra Under 14 e Serie D

La NLP Sanremo continua a vivere un momento d’oro, confermandosi tra le realtà più dinamiche e in crescita del panorama pallavolistico ligure. Le ultime due settimane hanno regalato alla società matuziana entusiasmo, punti pesanti e prestazioni convincenti sia nel campionato di Serie D sia nella categoria Under 14, consolidando un avvio di stagione che lascia ben sperare per il prosieguo.

Under 14: la Fisiomed NLP conquista i primi tre punti stagionali

A rompere il ghiaccio è stata la formazione Under 14 della Fisiomed NLP, protagonista di una trasferta da incorniciare contro il Bordivolley. Le giovani atlete hanno mostrato una straordinaria compattezza di gruppo, esprimendo un gioco efficace in entrambe le fasi del campo. Determinazione, attenzione difensiva e brillantezza nelle soluzioni offensive hanno permesso alla squadra di imporsi con un netto 1-3, risultato che vale i primi tre punti in classifica e, soprattutto, una grande iniezione di fiducia per il proseguimento del campionato.

Serie D: due vittorie e un quarto posto che profuma di ambizione

Non è stata da meno la Serie D, dove la Controcorrente NLP, guidata da Michela Valenzise e Silvia Cimino, ha messo a referto altre due prestazioni di altissimo livello. Le matuziane hanno prima vinto con grande autorità in trasferta contro l’Imperia Volley, imponendosi con un perentorio 0-3, per poi confermarsi tra le mura amiche con un solido 3-1 ai danni del Golfo di Diano. Sei punti preziosissimi che proiettano la NLP al quarto posto in classifica, alimentando sogni e ambizioni in vista di una stagione che si preannuncia avvincente. Le atlete hanno mostrato maturità, determinazione e una crescita costante, elementi che stanno facendo la differenza in questo brillante avvio di campionato.

Una società in crescita che continua a sognare

Il percorso della NLP Sanremo testimonia il grande lavoro svolto dentro e fuori dal campo: dai settori giovanili alle categorie seniores, l’intero movimento sta crescendo con risultati concreti e un entusiasmo sempre più contagioso. La società può ora guardare al futuro con ottimismo, sostenendo le proprie squadre in un cammino che sembra avere tutte le carte in regola per regalare ancora emozioni.