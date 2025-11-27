MMA: l'atleta ponentino Giacomo Michelis trionfa a Manchester e allunga la sua striscia di vittorie

Ancora una notte da incorniciare per Giacomo Michelis, atleta professionista imperiese di MMA, che al BEC Arena di Manchester ha conquistato un’altra prestigiosa vittoria nella categoria dei pesi welter. Il fighter ligure ha superato ai punti, dopo tre round estremamente duri e sanguinosi, il più esperto avversario francese Michael Dubois (16-12), confermando il suo momento di forma straordinario. Con questo successo Michelis sale a 9 vittorie da professionista e una sola sconfitta, mantenendo l’imbattibilità in Cage Warriors e portando a sei la sua attuale striscia di successi consecutivi.

Un risultato arrivato senza proclami, frutto della determinazione di un ragazzo che continua a vivere la sua passione con umiltà e sacrificio. Lunedì, come sempre, Michelis è tornato nel suo ufficio per il lavoro quotidiano, mentre nel resto della settimana si divide tra Albenga e Alassio per gli allenamenti di striking al Kombat Team con i maestri Deblasi e Ruiu, e il Daruma BJJ di Sanremo, dove cura la preparazione di lotta e ground and pound sotto la guida del maestro Davide Berardi.

Grande soddisfazione da parte dell’atleta e di tutto il team per questo ennesimo traguardo, che ora apre la strada a nuove opportunità: Michelis attende infatti un nuovo contratto con Cage Warriors, la promotion leader in Europa, o magari una chance ancora più grande. Per il ponentino la strada è tracciata: continuare a combattere e inseguire i propri sogni, un match alla volta.