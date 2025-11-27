Ventimiglia, nel chiostro di Sant’Agostino torna il Villaggio di Natale (Foto)

L’organizzazione è affidata all’associazione Terra di Ponente e all’Ente Agosto Medievale, con la partecipazione dei sestieri cittadini, artigiani locali e artisti di teatro di strada. Coinvolti anche i ragazzi del catechismo della parrocchia e Elena, l’elfo cantastorie, con la sua arpa, oltre a esibizioni delle scuole di danza del territorio. "Il cuore pulsante del villaggio sarà, ancora una volta, la casa di Babbo Natale, dove i bambini potranno incontrare il celebre protagonista delle feste e consegnargli le loro letterine colme di sogni e desideri. Ad animare gli spazi ci saranno cantastorie, truccabimbi e numerose attività pensate per divertire i più piccoli e coinvolgere le famiglie" - fanno sapere gli organizzatori - "Le vie del chiostro saranno impreziosite da numerose bancarelle, ricche di dolci tradizionali natalizi, prodotti Deco, cioccolata calda, vin brûlé, biscotti speziati e un’ampia scelta di decorazioni artigianali. Non mancheranno le melodie dei canti e delle musiche natalizie, che accompagneranno i visitatori lungo tutto il percorso".

"Un appuntamento imperdibile per chi desidera immergersi nella magia delle feste: il Villaggio di Natale di Ventimiglia promette ancora una volta atmosfere suggestive, divertimento e tradizione per grandi e piccini" - dicono gli organizzatori.