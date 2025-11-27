120 studenti del Fermi–Polo Montale protagonisti di due giorni di sport allo Zaccari di Camporosso

Giovedì 27 e venerdì 28 novembre una rappresentanza di circa 120 studenti dell’Istituto Fermi–Polo Montale sarà protagonista di due intense giornate di sport e condivisione. I ragazzi, provenienti dai tre plessi dell’Istituto, si cimenteranno in competizioni di calcio, pallavolo e pickleball, discipline scelte per valorizzare talento, spirito di squadra e inclusione.



“Il progetto – spiegano dalla scuola -, ideato e coordinato dai docenti di Scienze Motorie, nasce dalla collaborazione ormai consolidata con la polisportiva Academy Vallecrosia presso il centro sportivo Zaccari a Camporosso e dal prezioso supporto della Dirigente Reggente del plesso, la Dottoressa Blanco, che ha creduto sin da subito nel valore educativo dell’iniziativa. Una sinergia che negli anni ha dato vita a un modello organizzativo efficiente e partecipato, capace di mettere al centro gli studenti e la loro crescita personale.



‘Un progetto nato per i ragazzi e con i ragazzi’ – così lo definiscono i promotori – dove lo sport non è soltanto competizione, ma un percorso formativo a 360 gradi. A scuola ci si prepara, si impara il rispetto delle regole, si sviluppano competenze e responsabilità; sul campo, poi, si mettono in gioco entusiasmo, determinazione e spirito di appartenenza. Un vero ‘crederci’, come amano sottolineare gli organizzatori, che coinvolge studenti, docenti e tutto il personale impegnato. Un plauso va dunque ai partecipanti e all’intero team che, con dedizione e passione, ha reso possibile questa due giorni all’insegna dello sport, della collaborazione e della crescita condivisa. Un esempio concreto di come la scuola possa essere luogo vivo, attivo e capace di generare esperienze significative per i suoi giovani”.