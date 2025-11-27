Taggia: Open Day all’Istituto Alberghiero “Ruffini-Aicardi”, porte aperte alle ex Caserme Revelli (Foto)

Sabato prossimo, dalle 9.30 alle 15, si terrà la prima giornata di Open Day dell’Istituto Alberghiero “Ruffini-Aicardi” di Arma di Taggia, nella nuova e rinnovata sede delle Ex Caserme Revelli. Un appuntamento importante rivolto agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado e alle loro famiglie, chiamati a scegliere il percorso di studi per il futuro.

Durante la giornata, docenti e studenti accompagneranno i visitatori alla scoperta degli indirizzi formativi dell’istituto: Enogastronomia e Pasticceria, Accoglienza Turistica, Sala e Vendita. Saranno proposte attività interattive per illustrare in modo concreto le competenze acquisite nei vari percorsi e gli sbocchi professionali che il settore turistico-alberghiero offre oggi. L’Open Day sarà anche l’occasione per visitare le nuove aule e i laboratori all’avanguardia recentemente ristrutturati presso le Ex Caserme Revelli. Spazi moderni e funzionali che permettono agli studenti di vivere la didattica in modo innovativo e di confrontarsi con esperienze professionali reali, anche attraverso eventi sul territorio, manifestazioni, il Festival di Sanremo e gare nazionali.

L’iniziativa di sabato rappresenta il primo di una serie di appuntamenti che proseguiranno il 13 dicembre e il 10 e 17 gennaio, sempre con lo stesso orario, in vista delle iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado. L’Istituto Alberghiero “Ruffini-Aicardi” invita tutti gli studenti interessati e le loro famiglie a partecipare per conoscere da vicino l’offerta formativa, le strutture e le prospettive professionali di un settore in continua crescita.

Date e orari:

Sabato 29 novembre, 9.30–15

Sabato 13 dicembre, 9.30–15

Sabato 10 e 17 gennaio 2026, 9.30–15