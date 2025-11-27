 / Attualità

Attualità | 27 novembre 2025, 07:09

Taggia, nuovo look per il piano terra del Comune: al via i lavori di sistemazione degli uffici

L’intervento punta a riorganizzare gli spazi del Municipio e migliorare servizi e funzionalità degli uffici comunali

Il Comune di Taggia cambia volto. L’amministrazione ha approvato l’intervento di manutenzione straordinaria che interessa il piano terra del palazzo municipale, negli spazi dell’ex comando della Polizia Locale. L’obiettivo è riorganizzare gli ambienti interni per renderli più funzionali, accoglienti e adeguati alle nuove esigenze di servizio.

I lavori prevedono la revisione degli impianti esistenti, la sistemazione degli spazi e una nuova disposizione interna degli uffici. L’intervento riguarda anche la sicurezza, con la verifica degli impianti elettrici e tecnologici e l’adeguamento alle normative vigenti, oltre alla riorganizzazione degli spazi a uso pubblico. La decisione rientra in un piano più ampio dell’amministrazione per migliorare gli edifici comunali e ottimizzare gli ambienti destinati ai servizi al cittadino. L’ammodernamento del piano terra consentirà una migliore distribuzione delle attività e una maggiore fruibilità degli spazi da parte degli utenti.

L’amministrazione ha affidato la progettazione e la direzione dei lavori a un professionista esterno con esperienza specifica in opere di questo tipo. L’incarico, del valore complessivo di 22.500 euro, comprende progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza e supporto tecnico durante l’esecuzione del cantiere. L’intervento è già completamente finanziato e non comporterà variazioni di bilancio. La scelta della figura tecnica incaricata è stata effettuata attraverso un’indagine di mercato e l’affidamento diretto, come previsto dalle norme in tema di appalti pubblici.

Con questo intervento il Comune punta a rendere più moderni e funzionali gli spazi destinati ai servizi pubblici e a migliorare la qualità del lavoro e dell’accoglienza al cittadino. Una trasformazione che prosegue il percorso di riqualificazione degli edifici comunali avviato negli ultimi mesi dall’amministrazione.

Andrea Musacchio

