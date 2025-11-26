Pallavolo. Riviera Volley Sanremo, ancora convocazioni nella selezione regionale per gli atleti matuziani

Punto di riferimento imprescindibile della fervente attività del Riviera Volley Sanremo è il settore giovanile.

Il sodalizio del presidente Giuseppe Privitera fa leva su un gruppo consistente di atleti, scrupolosamente guidati, a bordo campo, da un gruppo di tecnici qualificati ed in grado di stimolare il giusto entusiasmo ai rispettivi allievi.

Le soddisfazioni non mancano come ad esempio l’ennesima chiamata, in seno al gruppo che dovrà costituire la squadra ligure destinata a partecipare al Trofeo delle Regioni 2026, di altri tre giovani componenti la rosa del settore giovanile giallonero.

Si tratta di un impegnativo percorso –che porterà alla partecipazione all’importante e qualificata kermesse nazionale– il cui compito è quello di svolgere un lavoro di qualificazione degli atleti liguri, seguiti dai propri allenatori, dai selezionatori territoriali e da quelli regionali.

Tra i presenti al terzo e penultimo raduno federale svoltosi presso il palaBerruti di Finale Ligure, sotto l’egida del Centro di Qualificazione Atleti Regionale e sotto lo sguardo attento dello staff regionale composto da Marco Senesi, Massimiliano Cappolecchia e Nicolò Visca, figuravano anche tre atleti tesserati per il Riviera Volley Sanremo: si tratta di Samuel Ameglio, Christian Djebri e Charles Liguori, componenti di quell’Under 17 targata Oliflor Sanremo che naviga attualmente al vertice della classifica del campionato interprovinciale di categoria.