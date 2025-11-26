Calcio, Serie D. Conti-gol e l'Imperia vola: Cairese battuta 1-0 nel recupero

È una vittoria di cuore e tenacia. Una vittoria ottenuta da un gruppo che non molla mai. L'Imperia batte 1-0 la Cairese all'ultimo respiro, con una rete al 90' di Conti, che anche prima della rete era tra comunque tra i migliori in campo.

Nel primo tempo i nerazzurri prendono domicilio nella metà campo gialloblu almeno per i primi quaranta minuti: Conti è il più propositivo, ma a impegnare seriamente due volte Gentile è stato Busato. Dall'altra parte la Cairese va vicinissima al vantaggio con Vassallo: è il palo della porta sotto la Nord a dirgli di no.

Nella ripresa partono più convinti i gialloblu, anche se Rossi non arriva mai a correre grossi pericoli. Il match resta in equilibrio precario fino all'ultimo, quando proprio Conti si conquista un corner costringendo Gentile a una paratona su un suo colpo di testa, e dall'angolo piazza il guizzo vincente che vale tre punti pesantissimi.

La Cairese era rimasta in dieci proprio negli ultimi minuti, poco prima del gol imperiese, per il doppio giallo rifilato a capitan Boveri che ha dovuto così assistere fuori dal rettangolo verde al ko.

L' Imperia con i sei punti nelle ultime due sfide mette la freccia e supera in classifica la Sanremese, in attesa di ricevere la Novaromentin domenica al "Ciccione" prima del derby del 7 dicembre in casa dei matuziani.