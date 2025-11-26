ASD Vittoria trionfa a Genova con 28 atlete: 23 podi e grandi emozioni alla gara federale di Ginnastica Artistica

Grande giornata di sport e soddisfazioni per l’ASD Vittoria Ginnastica Artistica di Bordighera, protagonista della gara di Federazione di Ginnastica Artistica Femminile svoltasi a Genova. La società ligure si è presentata con un nutrito gruppo di 28 atlete, molte delle quali alla loro prima esperienza in una competizione federale, affrontando la sfida con coraggio e maturità. L’evento ha rappresentato un importante banco di prova, soprattutto per le più giovani, chiamate a misurarsi con un contesto impegnativo e ricco di emozioni. Nonostante la tensione inevitabile del debutto, tutte le ginnaste hanno dimostrato determinazione, preparazione tecnica e una notevole concentrazione, portando a termine le proprie routine con convinzione e spirito sportivo.

I risultati sono stati straordinari e confermano l’ottimo lavoro svolto dalla società e dallo staff tecnico. L’ASD Vittoria ha infatti conquistato un totale di 13 primi posti, 8 secondi posti e 2 terzi posti, un bottino che testimonia la crescita costante del settore e il talento delle atlete coinvolte.

Primo Posto

Piergallini Ludovica (LA base A1)

De Roxas Giulia (LA base A2)

Postelnicu Denisa (LA base A3)

Chiabra Vittoria (LA3 base A4)

State Alessandra (LA avanzato A4)

Vitetta Anita (LB base A1)

Cappa Francesca (LB3 base A4)

Sciamanda Camilla (LB3 base J1)

Lanzo Martina (LB3 avanzato A3)

Vacca Alice (LB3 avanzato A4)

Tesorini Lucrezia (LB3 avanzato A5)

Guglielmi Matilda (LB3 avanzato J1)

Porcu Federica (LB3 avanzato J2)

Secondo Posto

Di Lorenzo Kim (LA base A1)

Simeoni Elisa (LA base A3)

Gazzani Isotta (LA3 avanzato A5)

Taggiasco Carlotta (LB base A5)

Parodi Beatrice (LB3 base A2)

Sgrò Eleonora (LB avanzato A2)

Pafumi Emma (LB3 avanzato A5)

Sismondini Chiara (LB3 avanzato J2)

Terzo Posto

Surace Sofia (LA base A1)

State Aurora (LA3 base A1)

Oltre ai numerosi podi, hanno ottenuto ottimi piazzamenti contribuendo al risultato complessivo della società anche: Forte Alessia, Cosma Greta (entrambe LA base A1), Tomaselli Cloe (LA3 base A1), Sokolowska Lancini Kinga (LB base A2) e Ummarino Zoe (LB avanzato A2).

L’anno sportivo è appena cominciato, ma l’entusiasmo generato dalla trasferta di Genova rappresenta un segnale più che positivo per il prosieguo della stagione. La società è già al lavoro in vista della prossima importante competizione: le atlete dei livelli C e D saranno infatti impegnate nella “Ginnastica in Festa – Winter Edition”, manifestazione nazionale che si terrà a Rimini dal 5 all’8 dicembre. L’ASD Vittoria si prepara quindi a un nuovo capitolo di emozioni e risultati, con la consapevolezza di poter contare su un gruppo unito, motivato e in continua crescita.