"Alla me che crescerà", l’opera di una studentessa 13enne illumina Taggia nel giorno contro la violenza sulle donne (Foto)

Nel giorno dedicato alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Taggia ha scelto di dare voce a una giovane ragazza del territorio. Da questa mattina, in uno spazio centrale della città, è esposta l’opera poetica “Alla me che crescerai”, firmata da E.V., studentessa della classe terza della scuola secondaria di primo grado “Ruffini”.

La poesia, vincitrice del concorso tenutosi domenica al Teatro dell’Albero di San Lorenzo al Mare, è diventata un’installazione pubblica: un grande pannello che riporta integralmente il testo, affiancato da una sedia rossa decorata con parole–simbolo e circondato da palloncini bianchi che portano i nomi delle vittime di femminicidio. Un piccolo altare laico, un luogo di memoria e di educazione civile. Il testo della giovane autrice, scritto in forma di lettera alla se stessa del futuro, affronta con sorprendente maturità temi come l’autodeterminazione, il rispetto, la libertà e la capacità di dire “no”. Una poesia che non parla solo di paura, ma soprattutto di forza: forza di crescere, di non essere schiacciate dai giudizi, di camminare sicure, di trasformare la fragilità in coraggio.

L’opera non è solo un omaggio simbolico, ma un invito diretto alla comunità: guardare la violenza non come un concetto astratto, ma come una realtà che interroga la vita quotidiana, le relazioni, il linguaggio, i comportamenti. L’installazione rimarrà esposta per tutta la giornata odierna, affinché cittadini, studenti e famiglie possano fermarsi, leggere, riflettere. Un modo semplice ma potentissimo per ricordare che la prevenzione passa anche dalle parole, soprattutto da quelle capaci di educare e di cambiare lo sguardo.

Taggia continua così il suo impegno nel costruire una cultura del rispetto, dando spazio alle nuove generazioni: perché la lotta alla violenza di genere nasce anche da qui, da una ragazza di tredici anni che immagina un futuro senza paura e lo affida ai versi di una poesia.