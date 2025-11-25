Vela. Cinque regate spettacolari aprono il Campionato Invernale Dragone a Sanremo

Si è aperto nel migliore dei modi il Campionato Invernale dei Dragone nel Golfo di Sanremo, dove lo scorso weekend si sono disputate ben cinque regate caratterizzate da condizioni meteo ideali e da un alto livello tecnico.

A confrontarsi sul campo di regata equipaggi provenienti da Danimarca, Svezia, Germania e Italia, confermando ancora una volta la vocazione internazionale dello Yacht Club Sanremo e della classe Dragone.

A dominare la prima tappa è stato ITA 79 “Transbunker”, con al timone Evgeny Braslavez, che ha conquistato il gradino più alto del podio precedendo lo svedese Carl Gustav Lohr, timoniere di SWE 404 Higt Times.

Terzo posto per Beppe Zaoli, presidente dello Yacht Club Sanremo, a bordo di ITA 7 Tergeste, splendida imbarcazione d’epoca in legno.

Il Campionato Invernale Dragone proseguirà a metà dicembre con la seconda tappa, ultimo appuntamento del 2025 organizzato dallo Yacht Club Sanremo.

Già dal prossimo weekend, invece, il Golfo si animerà con le imbarcazioni delle Classi ORC e IRC impegnate nella Gorilla Gang Cup, mentre durante il ponte dell’Immacolata sarà il turno dei giovani timonieri della classe Optimist, protagonisti di un nuovo emozionante fine settimana di vela.