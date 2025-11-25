Pallavolo. Volley Team Arma Taggia, un weekend ricco di soddisfazioni (Foto)

È stato un fine settimana intenso e ricco di emozioni per il Volley Team Arma Taggia, protagonista al Palaruffini con le squadre giovanili e di serie D.

Sabato hanno aperto le danze le ragazze dell’Under 16 guidate dal coach Lorenzo Gallina, affiancato da Pietro Ravoncoli. Contro il Gabbiano Sport la partita sembrava semplice sulla carta e infatti i primi due set sono stati dominati dalle armesi (25/14 e 25/18). Qualche difficoltà nel terzo parziale, perso 20/25, ma la squadra ha saputo reagire con decisione nel quarto, chiuso 25/9.

“Peccato per la brutta prestazione generale, ma sono contento per i tre punti e perché sono riuscito a far scendere in campo praticamente tutte le ragazze della rosa”, ha commentato Gallina a fine gara.

Subito dopo è stata la volta della Serie D Corradini Home Solutions allenata da Luca Ferrari, ancora con Ravoncoli come secondo. Nonostante le assenze, le ragazze hanno dimostrato carattere e determinazione. Dopo aver vinto il primo set 25/21 e perso il secondo 23/25, hanno conquistato il terzo 25/19. Nel quarto set le avversarie del Volare Volley hanno alzato il livello e, dopo un combattutissimo 31/33, hanno portato la sfida al tie-break. Qui le armesi, stremate ma decise, hanno chiuso 15/13, conquistando due punti preziosi per la classifica.

“Speriamo che sia il momento della svolta – sottolinea la dirigenza – stiamo lavorando duro in palestra e conosciamo il valore delle ragazze”.

La domenica è stata invece dedicata alle nuove leve, impegnate nel loro primo concentramento CSI Under 12 4x4. Le giovanissime atlete, inizialmente timorose, hanno trovato fiducia partita dopo partita, alternando vittorie e sconfitte ma soprattutto divertendosi e mostrando momenti di buon gioco. Quest’anno, secondo le nuove disposizioni federali adottate anche dal CSI, si gioca a tempo, con autoarbitraggio e autoconsapevolezza del punteggio: chi va in battuta annuncia il risultato. Un’esperienza formativa che ha permesso alle ragazze di crescere e di avvicinarsi gradualmente al campo regolamentare 9x9.

Un weekend che ha confermato la vitalità del Volley Team Arma Taggia, capace di unire risultati importanti, spirito di squadra e la gioia delle nuove generazioni pronte a farsi strada.