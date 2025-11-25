Non basta al Grafiche Amadeo una prova d’orgoglio: la capolista colombo Psa Genova passa (0-3) a Villa Citera

Non è bastata una prova sostanzialmente positiva al Grafiche Amadeo per mettere freno al Colombo Psa Genova, capolista, in coabitazione con la Pallavolo Liguria del campionato maschile di volley di serie C. La quotata compagine genovese si imposta a Villa Citera per 3 a 0 sui gialloneri al termine di una partita rimasta aperta in tutti e tre i parziali. Il sodalizio sanremese ha patito qualche calo nei momenti di side-out (il momento in cui la squadra che riceve riesce a cambiare il possesso della battuta a proprio favore) e qualche difficoltà in break-point (la fase che segue immediatamente la battuta avversaria e comprende tutte le azioni necessarie per difendere, ricostruire e contrattaccare) mancando alcuni dettagli che hanno spostato l’inerzia nei momenti chiave. Nonostante questo, Gazzera e compagni hanno mantenuto ritmo, difeso con attenzione e mostrato segnali di crescita nella gestione delle situazioni complicate.

"Affrontavamo una squadra che fin qui sta dominato il campionato, perdendo solo un set – ha commentato a fine gara il trainer del Grafiche Amadeo, Rocco Dichio – nonostante questo, siamo rimasti dentro il match, abbiamo mantenuto lucidità e lottato su ogni pallone. La strada è quella giusta: il gruppo cresce, si vede più ordine, più fiducia e una maggiore consapevolezza dei nostri mezzi. Ora il passo successivo è trasformare ciò che facciamo bene in continuità. incontrare nelle prime cinque giornate tre squadre che sono ai vertici della classifica ha reso il percorso ancora più impegnativo, ma ci ha dato indicazioni chiare su dove lavorare e su come crescere per competere a questi livelli".

Gli altri risultati: Mulattieri – VT Finale 3-0; Avis Futura Bertoni – Dabove Santa Sabina 3-1; Admo Lavagna – Sabazia Ecosavona 3-1; Pallavolo Liguria – Villaggio Volley 3-0; Sant’Antonio – Colombo Molinari 3-1.

Classifica: Pallavolo Liguria e Colombo Psa 15, Admo Lavagna 10, Mulattieri* e Sabazia Ecosavona* 9, Futura Avis Bertoni 7, Dabove Santa Sabina 6, VT Finale 5, Grafiche Amadeo* e Sant’Antonio 3, Colombo Molinari 2, Villaggio Volley* 0. *= Una partita in meno.

Fissata intanto la data del recupero della sfida tra Villaggio Volley e Grafiche Amadeo. La partita (recupero della 4a giornata, saltata per allerta meteo) si giocherà a Chiavari venerdì 5 dicembre alle ore 21,30.

Da segnalare intanto, in casa giallonera, la vittoria esterna per 0-3 in casa del Gabbiano, nella seconda giornata del campionato femminile di Prima Divisione, del sodalizio targato Pesce Innamorato Sanremo. La compagine guidata da Nando Guadagnoli tornerà in campo venerdì 28, al mercato dei fiori di via Mansuino per il recupero della prima giornata contro le spotornesi del Milf&gin.