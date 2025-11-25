Judo Club Sakura Arma di Taggia: a Follonica tre atleti conquistano l’accesso alla finale nazionale A1

Si sono svolte lo scorso weekend le Finali Nazionali del Campionato Italiano Assoluto A2, che hanno visto protagonisti tre atleti Seniores cinture nere dello Judo Club Sakura Arma di Taggia: Samuele Della Torre, Lorenzo Rossi (3° Dan) e Lisa Riccio (1° Dan). La competizione, riservata ad atleti di alto livello tecnico – almeno cintura nera 1° Dan – ha registrato incontri di notevole intensità e qualità sia nel settore maschile che femminile.

Sabato sono scesi sul tatami Della Torre e Rossi nella categoria +100 kg. Entrambi hanno iniziato con sicurezza, aggiudicandosi il primo incontro. Una momentanea battuta d’arresto nel secondo match non ha però compromesso la loro gara: i due judoka hanno saputo reagire prontamente, imponendosi nei tre incontri successivi e dimostrando una preparazione di alto profilo, nonostante un periodo di assenza dalle competizioni per motivi di studio e lavoro. Grazie alle loro prestazioni, il Judo Club Sakura si è classificato quarto nella graduatoria nazionale maschile A2.

Ottimo rientro alle gare anche per Lisa Riccio, impegnata dopo una pausa dovuta a impegni lavorativi. La judoka ha affrontato la competizione con determinazione e desiderio di riscatto, conquistando un prestigioso 5° posto, risultato che le garantisce l’accesso alla finale nazionale A1. Tutti e tre gli atleti, infatti, si sono qualificati alla Finale del Campionato Italiano Assoluto A1, in programma a Ostia Lido (RM) il 13 e 14 dicembre.

Soddisfatto il Maestro Benemerito Alberto Ferrigno, che ha voluto sottolineare anche il lavoro del tecnico Alessio Ferrigno, impegnato contemporaneamente a Follonica e ad Arenzano con gli atleti dei Campionati Regionali: “L’impegno del Tecnico Ferrigno ha permesso ai Seniores di presentarsi con una preparazione degna della competizione nazionale più prestigiosa.” Il Maestro ha inoltre ricordato i recenti successi societari: il 3° posto di Leonardo Armonio nella finale nazionale del Campionato Italiano Esordienti B A2 di Judo e il 1° posto di Mattia Salvi nella World Cup U14 di Ju Jitsu. “Tecnici e atleti sono spronati a dare sempre il massimo. Speriamo di iniziare bene anche il 2026, mantenendo alta la motivazione.”