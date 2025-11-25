Grande Festa per il Moto Club Sanremo: Celebrato il Campione del Mondo Rudy Cotton e i Campioni Sociali 2025

Si è svolta in un clima di grande entusiasmo la serata conclusiva del Campionato Sociale di Enduro 2025 del Moto Club Sanremo. L’appuntamento, ospitato nella splendida cornice del ristorante Marinella di Sanremo, ha riunito soci, simpatizzanti e numerose autorità locali per un aperitivo conviviale seguito dalla tradizionale premiazione di fine stagione.

Momento centrale della serata è stata la celebrazione del risultato più prestigioso dell’anno: il titolo di Campione del Mondo di Enduro 2025 – Classe Open, conquistato dal pilota sanremese Rudy Cotton. Alla presenza del Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, del Sindaco di Cipressa Guasco, del Delegato allo Sport di Taggia Ceresola, dell’Assessore regionale al Turismo Lombardi e del Senatore Gianni Berrino, Cotton ha ricevuto una standing ovation per aver portato in città e al Moto Club un trofeo di risonanza internazionale. Le autorità intervenute hanno espresso parole di grande apprezzamento e orgoglio per il suo risultato, definito “un traguardo storico per tutto il territorio”.

La serata è poi proseguita con le premiazioni del Campionato Sociale 2025 del Moto Club Sanremo. Ecco la classifica ufficiale: Massimo Martini, Andrea Martini, Simone Martini, Luca Pavone, Ryan Introvigne, Nicholas Bacci, Luca Ranalli, Erwan Lebrishoual, Lucas Schwitzer e Federico Dellai. Oltre ai piloti, il direttivo del Moto Club ha voluto ringraziare con una targa speciale quattro soci che nel corso dell’anno si sono distinti per l’impegno e il sostegno alla vita dell’associazione: Francesco Forte, Renato Bacci, Alessandro Pastore e Alessandro Lombardi.

Il presidente Danilo Benza, nel suo intervento conclusivo, ha ricordato i prossimi appuntamenti in calendario, che richiederanno la collaborazione e la passione di tutti i soci: MarenDuo di Ospedaletti (8 febbraio 20269 organizzato con il M.C. Valle Argentina ed il Campionato Italiano Enduro Major –(15 marzo 2026). Due eventi di spicco che accompagneranno il Moto Club Sanremo nel suo cammino verso un anniversario importante: il centenario della fondazione, ormai sempre più vicino.