Calcio. Ospedaletti, la Juniores ferma la capolista Sestrese. Poker esterno per l’Under 15

Fine settimana intenso per le formazioni giovanili dell’Ospedaletti, che hanno raccolto due successi e una sconfitta nei rispettivi impegni. Al “Ciccio Ozenda” la Juniores di mister Fabio Luccisano ha compiuto l’impresa fermando la corsa della capolista Sestrese. Con una prestazione di carattere, i ragazzi orange hanno vinto 3-1 grazie alla doppietta di El Kamli e alla rete di Turrini, conquistando tre punti preziosi che li portano a quota 20 in classifica.

Non meno brillante la prova dei Giovanissimi Regionali Under 15 di mister Marco Anzalone, capaci di imporsi con un netto 4-2 sul campo della Genova Calcio. A segno Lanteri, Aschero e Perato con una doppietta, risultato che conferma la squadra in testa alla classifica e ne ribadisce la solidità offensiva.

Battuta d’arresto invece per gli Allievi Regionali Under 16 guidati da Paolo Sturaro, superati 4-1 dal Celle Varazze. Nonostante la rete di Vicari, gli orange non sono riusciti a contenere la spinta degli avversari, incassando una sconfitta che servirà da stimolo per ripartire con maggiore determinazione.

Il bilancio complessivo del weekend resta positivo: la Juniores ha dimostrato di poter competere con le prime della classe, l’Under 15 ha consolidato il primato e l’Under 16, pur sconfitta, ha messo in evidenza individualità interessanti. Il settore giovanile dell’Ospedaletti continua così a crescere e a confermarsi protagonista nei campionati regionali, con risultati che testimoniano il lavoro costante di tecnici e ragazzi.

I risultati del settore giovanile orange

Juniores regionale

Ospedaletti - Sestrese 3-1

Marcatori: El Kamli (2), Turrini

Ospedaletti: 1 Gallo, 2 Zandonà, 3 Santarsiero, 4 Urciuoli, 5 Pallanca, 6 Lanteri, 7 Turrini, 8 Cascone, 9 D’Orazio, 10 El Kamli M., 11 Grillo

A disposizione: 12 Ruscitti, 13 Pafumi, 14 Coppola, 15 De Luca, 16 Micaroni, 17 Sottocasa, 18 Bini, 19 Magnani

Allenatore: Fabio Luccisano

Allievi Regionali Under16

Celle Varazze - Ospedaletti 4-1

Marcatori: Vicari

Ospedaletti: 1 Vinciguerra, 2 Sinnona, 3 Spaggiari, 4 Modena, 5 Rodigari, 6 Berruti, 7 Rinaldi, 8 Ghiacci, 9 Ligato, 10 Alemanno, 11 Morello

A disposizione: 12 Cascione, 13 Stigliano, 14 Traverso, 15 Vicari

Allenatore: Paolo Sturaro

Giovanissimi Regionali Under15

Genova Calcio - Ospedaletti 2-4

Marcatori: Lanteri, Aschero, Perato (2)

Ospedaletti: 1 Bertani, 2 Airenti, 3 Todaro, 4 Abidi, 5 Borella, 6 Martelli, 7 Alioui, 8 Sismondini, 9 Aschero, 10 Perato, 11 Lanteri

A disposizione: 12 Loffredo, 13 Orlando, 14 Larosa, 15 Siffredi, 16 Asciutto, 17 Tagliatini, 18 Laabioua, 19 Spanò, 20 Ragazzoni

Allenatore: Marco Anzalone