Calcio: campionato di Prima categoria, colpo in difesa per la Virtus Sanremese con Federico Virga

La Virtus Sanremese mette a segno un nuovo colpo di mercato, rafforzando ulteriormente il proprio reparto arretrato con l’arrivo di Federico Virga, difensore d’esperienza e di grande affidabilità. Il giocatore, che vanta un passato in categorie superiori, ha collezionato presenze importanti con Folgore Caratese, Viareggio, Albenga e Imperia, confermandosi come un profilo di valore e di notevole curriculum nel panorama calcistico dilettantistico.

Virga è un calciatore che fa della duttilità uno dei suoi punti di forza: mancino naturale, può ricoprire sia il ruolo di centrale difensivo sia quello di terzino sinistro, adattandosi con efficacia alle necessità tattiche della squadra. Un profilo che unisce aggressività, ordine e senso della posizione: il classico giocatore di cui si dice “di lotta e di governo”.

Dopo la firma sul contratto, il neoacquisto ha espresso tutta la propria soddisfazione per l’inizio di questa nuova avventura: “Pur essendo la stagione in corso sono entusiasta di entrare a far parte di questo gruppo, che con i risultati conseguiti in questo inizio di campionato sta confermando quanto di buono si diceva ai nastri di partenza della Virtus Sanremese. Posso garantire la mia massima dedizione e impegno ed insieme ai miei nuovi compagni onorerò la maglia, portando la società a conseguire gli obiettivi prefissati ad inizio stagione.”

Con l’arrivo di Virga, la società matuziana aggiunge un elemento di sicura esperienza e affidabilità, dimostrando di voler consolidare il proprio percorso in campionato. Un innesto che potrà rivelarsi prezioso nelle rotazioni difensive e che conferma le ambizioni di un club deciso a proseguire nel suo cammino di crescita. La Virtus Sanremese accoglie così un nuovo tassello importante per continuare la stagione con determinazione e consapevolezza.