25 novembre 2025

Calcio: campionato di Prima categoria, colpo in difesa per la Virtus Sanremese con Federico Virga

Dopo la firma sul contratto, il neoacquisto ha espresso tutta la propria soddisfazione per l’inizio di questa nuova avventura

La Virtus Sanremese mette a segno un nuovo colpo di mercato, rafforzando ulteriormente il proprio reparto arretrato con l’arrivo di Federico Virga, difensore d’esperienza e di grande affidabilità. Il giocatore, che vanta un passato in categorie superiori, ha collezionato presenze importanti con Folgore Caratese, Viareggio, Albenga e Imperia, confermandosi come un profilo di valore e di notevole curriculum nel panorama calcistico dilettantistico.

Virga è un calciatore che fa della duttilità uno dei suoi punti di forza: mancino naturale, può ricoprire sia il ruolo di centrale difensivo sia quello di terzino sinistro, adattandosi con efficacia alle necessità tattiche della squadra. Un profilo che unisce aggressività, ordine e senso della posizione: il classico giocatore di cui si dice “di lotta e di governo”.

Dopo la firma sul contratto, il neoacquisto ha espresso tutta la propria soddisfazione per l’inizio di questa nuova avventura: “Pur essendo la stagione in corso sono entusiasta di entrare a far parte di questo gruppo, che con i risultati conseguiti in questo inizio di campionato sta confermando quanto di buono si diceva ai nastri di partenza della Virtus Sanremese. Posso garantire la mia massima dedizione e impegno ed insieme ai miei nuovi compagni onorerò la maglia, portando la società a conseguire gli obiettivi prefissati ad inizio stagione.”

Con l’arrivo di Virga, la società matuziana aggiunge un elemento di sicura esperienza e affidabilità, dimostrando di voler consolidare il proprio percorso in campionato. Un innesto che potrà rivelarsi prezioso nelle rotazioni difensive e che conferma le ambizioni di un club deciso a proseguire nel suo cammino di crescita. La Virtus Sanremese accoglie così un nuovo tassello importante per continuare la stagione con determinazione e consapevolezza.

