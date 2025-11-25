Arti marziali. Judo Club Vallecrosia, buoni risultati ai Campionati Regionali di Arenzano

Sabato 22 novembre Arenzano ha ospitato i Campionati Regionali di Judo, manifestazione organizzata dal Comitato Regionale Ligure FIJLKAM che ha visto la partecipazione di numerosi giovani judoka provenienti da tutta la Liguria.

Tra i protagonisti della giornata si è distinto il sodalizio vallecrosino, presente con sei atleti nella classe Esordienti B, che hanno saputo dimostrare impegno, determinazione e qualità tecnica.

La prova dei vallecrosini è stata più che soddisfacente, con risultati di rilievo che hanno confermato la bontà del lavoro svolto in palestra. A brillare è stato Alessandro Logiacco, categoria 73 kg, capace di imporsi con autorità dopo tre combattuti incontri e di conquistare il titolo di Campione Ligure. Un successo che premia la sua costanza e la sua crescita sportiva.

Sul secondo gradino del podio è salito Fabrizio Sanchez, autore di una prestazione convincente che ha evidenziato i progressi compiuti negli ultimi mesi. Terzo posto invece per Lisa Federico e Maya Pisano: la prima, atleta dalle grandi potenzialità, ha dovuto fare i conti con un infortunio al primo incontro che ne ha condizionato il percorso, riuscendo comunque a conquistare una medaglia; la seconda ha centrato il bronzo nonostante fosse appena rientrata alle competizioni dopo una lunga pausa, dimostrando carattere e determinazione.

Pur senza medaglia, anche Tommaso D’Eugenio e Allegra Ferraro hanno dato prova di impegno e crescita, confermando la solidità del gruppo e la qualità del lavoro svolto. La soddisfazione del Maestro Monaco è stata evidente: il tecnico ha sottolineato come la strada intrapresa sia quella giusta e ha ribadito che la preparazione continuerà con costanza in vista dei prossimi appuntamenti agonistici.

La giornata di Arenzano ha dunque rappresentato un importante banco di prova per il sodalizio vallecrosino, capace di portare a casa risultati significativi e di consolidare il proprio percorso di crescita nel panorama regionale del judo.