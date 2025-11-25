“La Ragazza Autunno”: il coraggio di raccontarsi. A Taggia la presentazione del libro d’esordio di Nicole Crescente

Trasformare la fragilità in forza, dare un nome ai “mostri nella testa”, accettare che dal buio possa nascere una nuova luce. È questo il percorso che anima La Ragazza Autunno, il libro d’esordio di Nicole Crescente, giovane autrice ligure che con una scrittura intima e sincera porta sulla pagina il diario della propria rinascita. L’opera sarà presentata ufficialmente venerdì alle 21, presso la sede di Antea Edizioni, in via Soleri 5/B a Taggia. A dialogare con l’autrice nel corso della serata ci sarà Fasuolo Giuseppe, collega scrittore e moderatore dell’incontro.

Il volume nasce dall’esperienza personale di una ragazza poco più che ventenne, cresciuta all’ombra di aspettative spesso troppo pesanti: voti eccellenti, successi sportivi, l’immagine di una vita perfetta. Dietro quella facciata, però, si consumava una battaglia silenziosa e feroce. La Ragazza Autunno racconta proprio questo: il conflitto interiore con la propria “nemica più grande”, quella voce che giudica, schiaccia, pretende.

Attraverso un racconto che conserva la verità emotiva del diario da cui ha origine, Crescente accompagna il lettore nel suo viaggio attraverso l’inverno dell’anima, esplorando temi come la pressione sociale, l’omologazione, la paura di non essere “abbastanza”. Ma il libro è anche, e forse soprattutto, una testimonianza di trasformazione: pagina dopo pagina emerge la possibilità di rifiorire, di trovare un nuovo equilibrio grazie alla scrittura, che diventa strumento terapeutico e ponte verso una vita più autentica.

“Una storia di morte, rinascita e vita”, così la definisce l’autrice. Un messaggio che risuona in chiunque, almeno una volta, si sia sentito fuori posto, inadeguato o soffocato dalle aspettative degli altri. L’incontro è aperto al pubblico e a ingresso libero: un’occasione preziosa per avvicinarsi a un’opera capace di toccare corde profonde e di offrire uno sguardo di speranza a chi attraversa un proprio autunno interiore.