Bordighera: Pannofino, Acquaroli e Sassanelli inaugurano la stagione teatrale

Un tris di assi del teatro guidato da Francesco Pannofino (che torna nel territorio della sua fanciullezza), affiancato da Francesco Acquaroli e Paolo Sassanelli dà il via, sabato 6 dicembre 2025 (alle 21.00), alla rassegna ““Fughe di Teatro... e di Umorismo a Bordighera”.

Ad inaugurare il cartellone 2025-26 al Teatro Giancarlo Golzi della Città delle palme ecco “Rosencrantz e Guildenstern sono morti”, celebre testo di Tom Stoppard, ispirato ai personaggi secondari dell'Amleto, uomini che affrontano l’assurdità della vita in modo esilarante, pur essendo prigionieri di un destino apparentemente tragico, tanto da trasformare la vicenda shakespeariana in una farsa divertente.

Da oltre sessanta anni, d'altronde, il testo di Tom Stoppard viene rappresentato in tutto il mondo ed è diventato, dunque, un classico amato e apprezzato del teatro contemporaneo.

In questo nuovo allestimento della commedia, la produzione de Gli Ipocriti Melina Balsamo (in collaborazione con Ippogrifo Produzioni e Estate Teatrale Veronese – Comune di Verona) ha deciso di mescolare l’umorismo inglese di Stoppard alla tradizione comica della Commedia dell’Arte, per creare uno spettacolo che esplori la profonda riflessione esistenzialista/filosofica del testo originale, esaltandone la potenza comica ed emotiva che caratterizza la pièce.

Il testo è un Amleto rivisitato, spiato dal buco della serratura attraverso lo sguardo colmo di dabbenaggine dei due protagonisti Rosencrantz e Guildenstern che, quando guardano l’intera vicenda del principe danese, ne colgono soltanto i tratti surreali e farseschi.

Stoppard, del resto, è noto al grande pubblico per aver scritto la sceneggiatura di “Shakespeare in love” dove si intrufolava nel dietro le quinte di Romeo e Giulietta, mentre con “Rosencrantz e Guildenstern sono morti” si butta a capofitto nel backstage dell’Amleto. Prende, infatti, due personaggi secondari dell’Amleto di Shakespeare, Rosencrantz e Guildenstern, e ne fa i protagonisti di una commedia dai toni bizzarri.

In scena una coppia di grandi attori - Francesco Pannofino e Francesco Acquaroli, rispettivamente nei panni di Rosencrantz e Guildenstern - diventa un duo di maschere tragicomiche, accompagnato da Paolo Sassanelli nel ruolo del Capocomico. Lo spettacolo, affidato alla regia di Alberto Rizzi, vede sul palco anche Andrea Pannofino e Chiara Mascalzoni.

Al centro della messinscena una grande macchina scenica, un marchingegno medievale che mescola il teatro/carro della Commedia dell’Arte con il palcoscenico a due piani tipico del teatro elisabettiano; una scenografia giocosa e mutevole, in continuo movimento, che si trasforma ora in teatro, ora in castello, ora in nave.

La stagione 2025-2026 di “Fughe di Teatro... e di Umorismo a Bordighera” è una proposta firmata dalla direzione artistica di Claudia Claudiano e Angelo Giacobbe, con l'organizzazione operativa di CMC/Nidodiragno Produzioni, e realizzata grazie al supporto del Comune di Bordighera.

È in corso la vendita dei biglietti e degli abbonamenti, che al momento hanno superato il ragguardevole traguardo dei 100 venduti.

Gli abbonamenti saranno sottoscrivibili fino a sabato 6 dicembre, giorno del primo spettacolo in cartellone.

Canali acquisto

online : su Liveticket ( www.liveticket.i t)

: su Liveticket botteghino : allo Iat - Ufficio Informazioni Turistiche di Bordighera (via Vittorio Emanuele II, n. 172), da martedì a venerdì ore 10.00/13.00 e 15.30/17.30 (il mercoledì aperto solo ore 14.30/17.30), tel. 0184 262882; pagamento tramite POS o in contanti

: allo Iat - Ufficio Informazioni Turistiche di Bordighera (via Vittorio Emanuele II, n. 172), da martedì a venerdì ore 10.00/13.00 e 15.30/17.30 (il mercoledì aperto solo ore 14.30/17.30), tel. 0184 262882; pagamento tramite POS o in contanti Teatro Giancarlo Golzi nel giorno di spettacolo, sabato 6 dicembre, dalle ore 19.00; pagamento tramite POS o in contanti

Prezzi

abbonamento 5 spettacoli: euro 80,00 + diritti prevendita

biglietti: euro 20,00 + diritti prevendita

Per i biglietti e gli abbonamenti acquistabili in prevendita online sul sito Liveticket sarà possibile utilizzare il Bonus Cultura (“Carta della cultura giovani” e “Carta del merito”), entro i termini stabiliti dalla legge.