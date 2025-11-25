Open Day al “Cristoforo Colombo” di Sanremo e Taggia: porte aperte ai futuri studenti delle classi prime

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Cristoforo Colombo” di Sanremo e Taggia si prepara ad accogliere gli studenti delle attuali classi terze della scuola secondaria di primo grado – insieme alle loro famiglie – per una giornata interamente dedicata all’orientamento e alla scoperta dell’offerta formativa. Sabato, a partire dalle 9, entrambe le sedi dell’Istituto apriranno le proprie porte per un Open Day ricco di attività, laboratori e incontri con docenti e studenti.

Nella sede di Sanremo, in Piazza Muccioli 3, verranno presentati gli indirizzi:

Liceo Scientifico – Scienze Applicate

Tecnico Economico – Amministrazione, Finanza e Marketing (articolazioni SIA e RIM)

Tecnico Tecnologico – Costruzioni, Ambiente e Territorio; Informatica e Telecomunicazioni; Sistema Moda

Professionale – Manutenzione e Assistenza Tecnica

Nella sede di Arma di Taggia, presso le ex caserme Revelli, saranno illustrati i percorsi:

Liceo Scientifico – indirizzo Sportivo

Tecnico Economico – Amministrazione, Finanza e Marketing

Durante la mattinata gli studenti potranno prendere parte a laboratori pratici per sperimentare in prima persona le peculiarità di ogni indirizzo di studio, mentre i genitori avranno la possibilità di confrontarsi con i docenti, visitare gli spazi dell’Istituto e ottenere tutte le informazioni utili alle future scelte scolastiche.

La partecipazione ai laboratori è possibile tramite prenotazione, compilando il modulo disponibile al link.

