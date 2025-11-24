Ginnastica. ottimi risultati per le ginnaste dell’ASD Insieme Sanremo nelle gare Silver a Sant’Eusebio

Le ginnaste dei gruppi Avanzato ed Élite dell’Associazione Insieme Sanremo sono state protagoniste di un’ottima prova nelle competizioni del circuito Silver della Federazione Ginnastica d’Italia, svoltesi sabato 22 novembre a Sant’Eusebio (Genova). Impegnate sui vari attrezzi della ginnastica artistica, le atlete hanno confermato il buon lavoro svolto in palestra insieme alle allenatrici, conquistando punteggi di rilievo e numerosi podi.

Ad aprire la giornata sono state Teresa Vota (categoria A4) e Sofia Barillari (categoria A5), impegnate nel livello LB sui quattro attrezzi (corpo libero, trave, volteggio e parallele asimmetriche): entrambe hanno centrato la vittoria nelle rispettive categorie.

Nel livello LA3 Base sono poi scese in pedana, nella categoria A1, Nicole Alosi Sicchiero che ha ottenuto un ottimo quarto posto, mentre Valeria Vota ha conquistato la medaglia d’oro. Nella categoria A3, invece, doppietta sanremese con Raffaella Crimi prima e Lisa Serrati seconda.

Ampia partecipazione anche nel livello LA3 Avanzato, dove l’Associazione ha schierato cinque ginnaste: Sara Serrati (categoria A3) ha chiuso al primo posto, Madeleine Tilatti e Anita Cerantola (categorie A4, rispettivamente prima e seconda), Giorgia Di Quinzio (categoria A5, prima classificata) e Anna Gullotti (categoria J1), anch’essa sul gradino più alto del podio.

L’ultima gara di giornata, dedicata al livello LB3 Base, ha regalato ulteriori soddisfazioni alla società sanremese. Dana Marino Contreras e Arianna Ardissone hanno vinto rispettivamente le categorie A1 e A2; Myriam Bestagno ha conquistato l’oro nella categoria A3, seguita al secondo posto dalla compagna di squadra Chiara Tomasulo. A chiudere, la veterana Desia De Faveri ha trionfato nella categoria S1.

Conclusa questa esperienza ricca di successi, atlete e allenatrici torneranno al lavoro in vista del tradizionale Saggio di Natale. Il Direttivo e lo staff tecnico dell’ASD Insieme Sanremo hanno espresso un sentito ringraziamento alle ginnaste e alle loro famiglie per l’impegno, la dedizione e la costante partecipazione alle attività proposte dall’Associazione.



