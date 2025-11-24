Campionato femminile di Petanque: il San Bartolomeo rimane ancora in vetta mentre cade il Ventimiglia

Seconda giornata positiva solo per il San Bartolomeo, che centra la seconda vittoria consecutiva in trasferta e mantiene il primato in classifica, seppur in coabitazione con AB Genova e Vita Nova Savigliano. La formazione imperiese, guidata dalla coppia Martino–Ardoino, dopo un avvio difficile a Saluzzo (chiuso sul 4-2 per le padrone di casa) ha ribaltato l’incontro grazie a un eccellente secondo e terzo turno, conquistando quattro vittorie e un pareggio e portandosi avanti 5-11. Forte del vantaggio, il S. Bartolomeo ha poi dominato anche gli ultimi tre confronti, chiudendo con un netto 17-5. Determinanti per il successo le prestazioni di Barbara Biasioli, Maria Dagati, Loredana Ardissone, Eugenia Sibelli, Maura Arimondo, Silvana Bracco, Daniela Buschiazzo, Marina Pinelli e Daniela Aicardi.

Giornata amara invece per il Gsp Ventimiglia, sconfitto nella difficile trasferta contro l’Abg Genova, vicecampionesse d’Italia. Dopo un primo turno equilibrato, chiuso sul 2-4, la squadra allenata da Michele Zuppardo ha ceduto il passo alle padrone di casa, subendo un pesante 18-4 finale.

La terza giornata è in programma il 7 dicembre: la capolista San Bartolomeo ospiterà la Bovesana, mentre il Ventimiglia proverà a riscattarsi davanti al proprio pubblico contro l’Auxilium Saluzzo.