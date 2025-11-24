Calcio: Polisportiva Matuziana, ottime sensazioni in vista del campionato Juniores Femminile

Si avvicina il 6 dicembre, data d’inizio del campionato regionale Juniores Femminile, nel quale la Polisportiva Matuziana sarà protagonista per il secondo anno consecutivo. La squadra di mister Francesconi, insieme alla sua vice De Mattia, è scesa in campo ieri per un’importante amichevole sul terreno della Società Speranza, formazione che milita nel campionato di Eccellenza Femminile. Un test utile per rifinire gli ultimi dettagli prima dell’esordio stagionale.

La Matuziana ha mostrato solidità, intensità e una buona organizzazione di gioco nell’arco dei 90 minuti. Soddisfatto il tecnico Francesconi, che ha commentato così la prestazione: £Ieri abbiamo tenuto bene per tutti i 90 minuti. Le ragazze stanno riportando in campo tutto il lavoro svolto negli ultimi mesi, con grinta, tenacia e la giusta mentalità". Il risultato finale ha premiato le matuziane, vittoriose per 4-1 grazie a una straordinaria prestazione offensiva: tripletta di Andrea Cento e gol d’autore di Alice Assandri, che hanno indirizzato il match.

Nonostante la vittoria, la squadra ha dovuto fare i conti con un infortunio occorso durante la gara a Sharon Tedesco, alla quale tutto il gruppo rivolge un sincero augurio di pronta guarigione. Assente invece il portiere Serena Ventura, alle prese con un problema alla caviglia. Con questo successo e con una preparazione sempre più solida, la Polisportiva Matuziana guarda con fiducia all’imminente avvio del campionato, pronta a confermare e migliorare quanto fatto nella passata stagione.