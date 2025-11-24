Arti marziali. Judo Club Simonazzi Bordighera, fine settimana importante

Un weekend da protagonisti: il Judo Club Simonazzi tra Regionali 2025 e ritiro della Nazionale Cadetti Femminile

Quello appena trascorso è stato un weekend straordinario per il Judo Club Simonazzi, impegnato su più fronti che testimoniano la crescita tecnica e la presenza ormai stabile del dojo anche negli ambienti più alti del judo italiano.

Da una parte i Campionati Regionali Liguri 2025 ad Arenzano, dall’altra il prestigioso ritiro della Nazionale Italiana Cadetti Femminile, guidata dal Tecnico Federale Massimiliano Pasca, con una convocazione ufficiale e un incarico tecnico di rappresentanza ligure che danno ulteriore valore a questo intenso fine settimana.

Sabato: Regionali Cadetti e ritiro della Nazionale

La mattinata di sabato si è aperta ad Arenzano con le gare della classe Cadetti. Sul tatami due atleti del Judo Simonazzi:

Francesca Lanzafame – 1ª classificata

Francesco Quaglia – 3º classificato

Risultati di alto livello, nonostante alcune defezioni dell’ultimo minuto nel gruppo Cadetti.

Conclusa la gara, il team si è spostato a Savona, dove si stava svolgendo il ritiro della Nazionale Cadetti Femminile.

Qui va sottolineato un passaggio fondamentale:

Alessia Calimera è stata convocata ufficialmente a vivere tre giorni di ritiro interno con la Nazionale Italiana.

Non una semplice partecipazione, non un allenamento aperto, non un inserimento su richiesta:

una convocazione formale, con permanenza all’interno del gruppo azzurro, lavoro quotidiano con lo staff nazionale e attività tecniche integrate nell’organico.

Un’esperienza riservata solo a poche atlete selezionate in tutta Italia.

In parallelo:

Francesca Lanzafame è stata ammessa agli allenamenti su convocazione del CTR Liguria

è stata ammessa agli allenamenti su convocazione del Filippo Quaglia, tecnico del Judo Simonazzi, è stato incaricato ufficialmente come tecnico ligure CTR per assistere lo staff nazionale durante il raduno

Due ruoli importanti, ma ben distinti: da una parte l’accesso CTR, dall’altra la convocazione azzurra piena, che rappresenta un gradino superiore in termini di responsabilità, selezione e prestigio sportivo.

Domenica: doppio impegno – Nazionale e Regionali Ragazzi

Anche la domenica è iniziata a Savona, dove il tecnico Quaglia Filippo, ancora in veste di tecnico ligure incaricato, ha assistito alle sessioni della Nazionale insieme alle due atlete presenti.

Concluso il ritiro, il gruppo Simonazzi – Quaglia, Lanzafame e Calimera – si è spostato ad Arenzano per le gare della categoria Ragazzi (2014–2015). Sei giovani judoka hanno affrontato incontri intensi, mostrando carattere e crescita tecnica.

Risultati categoria Ragazzi