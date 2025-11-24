Arti marziali. Fine settimana di successi per il Kumiai Sanremo Judo

È stato un fine settimana intenso e ricco di soddisfazioni per il Kumiai Sanremo Judo, impegnato su più fronti con i propri atleti in competizioni nazionali e internazionali. La società sanremese ha raccolto risultati di grande rilievo, confermando la crescita tecnica e la determinazione dei suoi giovani judoka.

In Francia, Mastrorillo Andrea, categoria Under 18 (-73 kg), ha partecipato al prestigioso torneo di Fontaine-de-Vaucluse – Gressoney. Dopo ben sette combattimenti, l’atleta ha conquistato una meritatissima medaglia di bronzo, sfiorando l’accesso alla finale e fermandosi soltanto al golden score in semifinale. Una prova di carattere e resistenza che testimonia il livello competitivo raggiunto dal giovane judoka.

Parallelamente, ad Arenzano (GE), nelle giornate di sabato e domenica si sono svolti i Campionati Regionali Liguri, che hanno visto in gara le categorie Under 18, Under 15, Under 13 e Under 12. Proprio gli Under 12, categoria preagonistica, hanno vissuto una novità significativa: per la prima volta hanno gareggiato con la formula dell’eliminazione diretta. Nonostante l’esordio in questa modalità, gli atleti del Kumiai Sanremo Judo hanno dimostrato grande maturità e spirito di squadra, riuscendo tutti a salire sul podio.

I risultati parlano chiaro: Corneli Enrique ha conquistato la medaglia d’oro e il titolo di Campione Regionale Liguria negli Under 18 (-81 kg). Nella categoria Under 15, Capello Daniele e Busolin Tommaso hanno entrambi ottenuto la medaglia d’oro e il titolo di Campione Regionale Liguria (-66 kg). Tra gli Under 13, Semanjaku Saimon ha portato a casa una medaglia di bronzo (-45 kg). Infine, negli Under 12, Maiano Diego si è laureato Campione Regionale Liguria (-60 kg), mentre El Jassar Valerio (-39 kg), Bold Paolo (-36 kg) e Aimar Tommaso (-42 kg) hanno conquistato la medaglia di bronzo.

La prova degli Under 12 è stata particolarmente significativa: alla loro prima esperienza con l’eliminazione diretta, tutti gli atleti hanno dimostrato determinazione e capacità di adattamento, confermando la bontà del percorso di crescita intrapreso.

Il Kumiai Sanremo Judo esprime grande soddisfazione per i risultati ottenuti e per il percorso di sviluppo dei propri giovani atleti. Merito dell’impegno costante dei tecnici, del sostegno delle famiglie e della dedizione della società, che continua a investire nella formazione sportiva e umana dei ragazzi. Un fine settimana che resterà nella memoria come testimonianza di passione, lavoro di squadra e successi condivisi.

Under 18

Corneli Enrique – medaglia d’oro, Campione Regionale Liguria (-81 kg)

Under 15

Capello Daniele – medaglia d’oro, Campione Regionale Liguria (-66 kg)

– medaglia d’oro, (-66 kg) Busolin Tommaso – medaglia d’oro, Campione Regionale Liguria (-66 kg)

Under 13

Semanjaku Saimon – medaglia di bronzo (-45 kg)

Under 12