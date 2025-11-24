Petanque, Biancheri-Muller Bordighera Grafiche Amadeo batte l'Asd Bocciofila Costigliolese-Martina Serramenti (Foto)

L'incontro, valido per la seconda giornata del campionato di serie A maschile , si è, alla fine, concluso con il punteggio di 14-8 a favore della squadra bordigotta composta da Simone Alfonsi, Jacopo Milazzo, Valentino Debar, Marco Fasciola, Mauro Carassale, Emanuele Gaffredo, Gianni Vigliarlo, Silvio Tortello, Marco Cricca, Riccardo Capaccioni, Simone Bacigaluppi allenati da Claudio Mulatero e seguita dai dirigenti accompagnatori Roberto Andreutti e Angelo Gazzelli. Completeranno la rosa, a fine gennaio, Frederick Sciortino e Franck Sciortino.

La società da due anni sta puntando molto sui giovani. L'anno scorso ha esordito nel campionato il 17enne Jacopo Milazzo, una promessa del Circolo Boccistico Cav. Giulio Biancheri-Muller, mentre sabato scorso ha esordito il 15enne valdostano Simone Alfonsi. Il circolo boccistico bordigotto ha, infatti, intenzione di promuovere questa disciplina sportiva nelle scuole per far conoscere e avvicinare i giovani alla petanque.