Sanremo: la stagione teatrale torna a gennaio al Casinò

Dopo il successo dei primi due spettacoli con Ezio Greggio e Stefano Fresi, la stagione teatrale del Casinò da appuntamento a gennaio.

Domenica 11 Gennaio 2026 ore 21.00 Cesare Bocci e Vittoria Belvedere interpretano: “Indovina chi viene a cena “. Sabato 24 gennaio ore 21.00 Giampaolo Morelli propone: “Le Scomode verità e tre storie vere”.

È possibile prenotare i biglietti che posso diventare un originale regalo natalizio.

La stagione 2025-2026 presenta appuntamenti esclusivi con i protagonisti del mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento, per cui è basilare mantenere il rapporto diretto con il pubblico anche nella dimensione teatrale; pagine impegnate che hanno fatto la storia del nostro teatro ma anche pièce che rappresentano in manera plastica la contemporaneità

Dopo gennaio il cartellone propone:

Domenica 15 marzo ore 21.00 un classico “Sarto per signora” con Max Pisu e Chiara Salerno.

Martedì 31 marzo ore 21.00 l’esilarante “Contrazioni Pericolose” con Rocío Muñoz Morales, Giorgio Lupano, Gabriele Pignotta

Venerdì 24 aprile ore 21.00 Massimo Popolizio presenta:” Furore “

Venerdì 22 maggio ore 21.00 la rassegna chiude con "Le nostre donne" interpretato da Luca Bizzarri Enzo, Paci e Antonio Zavatteri.

Biglietti

Platea Primo settore € 25,00

Abbonamento € 180 otto spettacoli €150 sette spettacoli

Platea secondo settore € 20.00

Abbonamento € 140 otto spettacoli €120 sette spettacoli

Galleria € 15.00

Abbonamento € 100 otto spettacoli € 90 sette spettacoli

Gruppo di 10 studenti con insegnante costo del biglietto in galleria € 5. (superiori a 10 € 4).

Persone fragile con accompagnatore sconto del 50% ad entrambi.

Associazioni con elenco dei soci presentato dal Presidente € 5 di sconto su abbonamenti. Compagnie teatrali con elenco portato dal rappresentante € 5 di sconto su abbonamenti.

gli eventi sono in vendita online sul sito:

https://www.boxol.it/casinosanremo

questi i singoli link

https://www.boxol.it/CasinoSanremo/it/event/indovina-chi-viene-a-cena/576301

https://www.boxol.it/CasinoSanremo/it/event/scomode-verita-e-3-storie-vere/576305

https://www.boxol.it/CasinoSanremo/it/event/sarto-per-signora/576309

https://www.boxol.it/CasinoSanremo/it/event/contrazioni-pericolose/576313

https://www.boxol.it/CasinoSanremo/it/event/furore--di-john-steinbeck/576317

https://www.boxol.it/CasinoSanremo/it/event/le-nostre-donne/576321​

Biglietteria

Servizio di Biglietteria presso botteghino del Teatro nei giorni: - martedì, giovedì, venerdì sabato, dalle ore 16.00 alle ore 20.00. tutti i giorni, sino al 31 ottobre 2024 dalle h 16.00 alle 20.00 - nei giorni degli spettacoli previsti in stagione, dall’h 16.00 alle 21.00.

Servizio di prevendita: Compagnia Teatro Dell’albero Biglietteria presso Porta Teatro Casinò di Sanremo tel 0184 595273 (negli orari indicati) Prenotazione libera cell. 347 7302028 e cell 333 7679409 whatsapp.

Emal info@ilteatrodellalbero.it www.casinosanremo.it

Domenica 11 Gennaio 2026 ore 21.00

Acast e Quirino Srl presentano Cesare Bocci e Vittoria Belvedere Indovina chi viene a cena? di William Arthur Rose arrangiamento di Mario Scaletta Regia di Guglielmo Ferro

Sabato 24 gennaio ore 21.00

Stefano Francioni Produzioni e Teatro Stabile d’Abruzzo presentano Giampaolo Morelli In “Scomode verità e 3 storie vere” di Giampaolo Morelli e Gianluca Ansanelli con la partecipazione del M° Sergio Colicchio

Domenica 15 marzo ore 21.00

PRODUZIONI TEATRALI MCSIPARIO e ASS. CULT GENTA ROSSELLI presentano MAX PISU E CHIARA SALERNO in SARTO PER SIGNORA Tailleur pour dames di Georges Feydeau

Traduzione e adattamento: Giorgio Caprile

Regia: Marco Belocchi

Interpreti: Max Pisu, Chiara Salerno, Marco Belocchi, Giorgio Caprile,

Cristina Sarti, Valentina Maselli, Tania Lettieri, Luca Negroni

Martedì 31 marzo ore 21.00

ArtistiAssociati-Centro di produzione teatrale presenta CONTRAZIONI PERICOLOSE. Scritta e diretta da Pignotta , Rocío Muñoz Morales, Giorgio Lupano e Gabriele Pignotta

Venerdì 24 aprile ore 21.00

Massimo Popolizio in Furore, dal romanzo di John Steinbeck ideazione e voce Massimo Popolizio

adattamento Emanuele Trevi

musiche eseguite dal vivo da Giovanni Lo Cascio

Venerdì 22 maggio ore 21.00

Luca Bizzarri Enzo Paci Antonio Zavatteri

Le nostre donne

Di Eric Assous

Regia Alberto Giusta

produzione Nidodiragno/CMC - Teatro Stabile di Verona