Gara Regionale di petanque: i 'Roverinaschi' trionfano al torneo di terne del DLF di Ventimiglia

Leuzzi, Cocciolo e Zorzato vincono la finale 13-4 sulla Muller Bordighera; terzo posto per Roverino e San Giacomo

Domenica 23 Novembre presso il DLF di Ventimiglia si sono affrontate 24 terne agli ordini del Signor Francesco Esposito arbitro regionale.

A spuntarla sono i 'Roverinaschi'  Alessandro Leuzzi, Marcello Cocciolo e Diego Zorzato, che in finale hanno avuto la meglio per 13 a 4 sulla terna della Muller Bordighera  Roberto Capra, Roberto Andreutti e Osvaldo Romagna al terzo posto a pari merito ancora una terna della Roverino composta da Alessandro Greco, Andrea Schembri e Bruno Zoccali i quali hanno perso contro i bordigotti in semifinale per 12-13   e una terna del circolo San Giacomo di Imperia composta da Ciro Viscito, Federico Guido e Federico Giudici che sono stati sconfitti dai futuri vincitori in una avvincente partita  chiusa sul 13-7 da 4 bocciate finali  dai bocciatori della Roverino. 

