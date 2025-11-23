Calcio. Serie D, una buona Sanremese si fa riprendere dal Saluzzo: è 1-1 al "Comunale" (Foto)

SANREMESE-SALUZZO 1-1 (73' Andreis, 88' Gonella)

SANREMESE: Bohli, Bregliano, Djorkaeff, Monticone, Girgi, Cavaliere, Osuji, Grosso, Cepele, Andreis, Zagarese. A disp. Gattuso, Di Fino, Slojkowski, Santanocito, Noto, Deda, Cipriani, Ceschin, Pereira. All. Fossati

SALUZZO: Vespier, Ravera, Magnaldi, Di Lernia, Gjergji, Conrotto, Allasina, Faridi, Valenti, Priveato, Lovaglio. A disp. Cravero, Naso, Maugeri, Rivoira, Mosca, Ronco, Kone, Lungu, Gonella. All. Cacciatore

ARBITRO: Frazza di Schio

È una buona Sanremese quella che con il giusto atteggiamento giusto tiene testa al Saluzzo quarto in classifica. Dopo un primo tempo equilibrato, in cui all'ultima azione solo il palo dice di no a Monticone, nella ripresa i matuziani trovano il gol a venti minuti dalla fine con Andreis. Il Saluzzo raggiunge il pari a due minuti dal novantesimo con l'incornata di Gonella ben servito da Rivoira. Un'altra piccola beffa giunta nei minuti finali ma i biancazzurri escono tra gli applausi della Gradinata Nord.

LA CRONACA DEL MATCH

7' cross di Lovaglio, Valenti di testa non va lontano dal primo palo

11' cross di Bregliano, Girgi poco convinto conclude debolmente al volo

15' punizione di Andreis, Djorkaeff di testa manda sull'esterno della rete

25' Allasina entra in area, conclusione a colpo sicuro murata da Monticone

29' dopo un avvio migliore del Saluzzo, ora stanno crescendo i padroni di casa

30'batti e ribatti in area matuziana in un'azione portata avanti da Allasina e Lovaglio, alla fine gli ospiti ottengono un corner battuto però male

42' Di Lernia devia in corner il tiro di destro di Andreis. Sul primo angolo Bregliano di testa ne conquista un altro. Sugli sviluppi del secondo ne arriva un terzo consecutivo sul quale la difesa piemontese libera

45' occasionissima matuziana all'ultima azione del primo tempo: corner, una deviazione favorisce Monticone che sul secondo palo colpisce il palo esterno, palla in campo e Grosso ben marcato manda di poco alto

Finisce il primo tempo

47' gran palla di Djorkaeff nel corridoio per Bregliano, cross basso intercettato dalla difesa del Saluzzo che ai rifugia in corner

50' il primo ammonito del match è Zagarese per fallo su Magnaldi

52' punizione battuta corta da Girgi, Andreis se la aggiusta e calcia dai 30 metri ma non inquadra la porta

55' punizione dall'altra parte, Lovaglio basso sotto la barriera, Bohli c'è

59' Osuji si ferma dopo uno scatto. Al suo posto Slojkowski

62' Ceschin per Zagarese e Kone per Lovaglio

68' proteste matuziane per un presunto mani di un giocatore ospite al limite dell'area su cross di Girgi

70' Gonella per Priveato negli ospiti

72' ammonito Conrotto per fallo su Djorkaeff

73' Sanremese in vantaggio: una palla vagante sulla trequarti piemontese raccolta da Andreis che sorprende un po' difesa e portiere e insacca con un destro chirurgico

76' Bohli salva il risultato su Gonella

77' Pereira per Girgi e Lungu per Faridi

82' Slojkovski e Djorkaeff lasciano il posto a Deda e Santanocito

86' l'ex Maugeri e Rivoira per Magnaldi e Conrotto

88' il Saluzzo pareggia: cross di Rivoira e incornata vincente di Gonella

90' cinque minuti di recupero

91'Sanremese sfilacciata, campo libero per Valenti che di destro calcia alto