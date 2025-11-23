Calcio. Serie D, una buona Sanremese si fa riprendere dal Saluzzo: è 1-1 al "Comunale" (Foto)

SANREMESE-SALUZZO 1-1 (73' Andreis, 88' Gonella)
SANREMESE: Bohli, Bregliano, Djorkaeff, Monticone, Girgi, Cavaliere, Osuji, Grosso, Cepele, Andreis, Zagarese. A disp. Gattuso, Di Fino, Slojkowski, Santanocito, Noto, Deda, Cipriani, Ceschin, Pereira. All. Fossati
SALUZZO: Vespier, Ravera, Magnaldi, Di Lernia, Gjergji, Conrotto, Allasina, Faridi, Valenti, Priveato, Lovaglio. A disp. Cravero, Naso, Maugeri, Rivoira, Mosca, Ronco, Kone, Lungu, Gonella. All. Cacciatore
ARBITRO: Frazza di Schio
È una buona Sanremese quella che con il giusto atteggiamento giusto tiene testa al Saluzzo quarto in classifica. Dopo un primo tempo equilibrato, in cui all'ultima azione solo il palo dice di no a Monticone, nella ripresa i matuziani trovano il gol a venti minuti dalla fine con Andreis. Il Saluzzo raggiunge il pari a due minuti dal novantesimo con l'incornata di Gonella ben servito da Rivoira. Un'altra piccola beffa giunta nei minuti finali ma i biancazzurri escono tra gli applausi della Gradinata Nord.
LA CRONACA DEL MATCH
7' cross di Lovaglio, Valenti di testa non va lontano dal primo palo
11' cross di Bregliano, Girgi poco convinto conclude debolmente al volo
15' punizione di Andreis, Djorkaeff di testa manda sull'esterno della rete
25' Allasina entra in area, conclusione a colpo sicuro murata da Monticone
29' dopo un avvio migliore del Saluzzo, ora stanno crescendo i padroni di casa
30'batti e ribatti in area matuziana in un'azione portata avanti da Allasina e Lovaglio, alla fine gli ospiti ottengono un corner battuto però male
42' Di Lernia devia in corner il tiro di destro di Andreis. Sul primo angolo Bregliano di testa ne conquista un altro. Sugli sviluppi del secondo ne arriva un terzo consecutivo sul quale la difesa piemontese libera
45' occasionissima matuziana all'ultima azione del primo tempo: corner, una deviazione favorisce Monticone che sul secondo palo colpisce il palo esterno, palla in campo e Grosso ben marcato manda di poco alto
Finisce il primo tempo
47' gran palla di Djorkaeff nel corridoio per Bregliano, cross basso intercettato dalla difesa del Saluzzo che ai rifugia in corner
50' il primo ammonito del match è Zagarese per fallo su Magnaldi
52' punizione battuta corta da Girgi, Andreis se la aggiusta e calcia dai 30 metri ma non inquadra la porta
55' punizione dall'altra parte, Lovaglio basso sotto la barriera, Bohli c'è
59' Osuji si ferma dopo uno scatto. Al suo posto Slojkowski
62' Ceschin per Zagarese e Kone per Lovaglio
68' proteste matuziane per un presunto mani di un giocatore ospite al limite dell'area su cross di Girgi
70' Gonella per Priveato negli ospiti
72' ammonito Conrotto per fallo su Djorkaeff
73' Sanremese in vantaggio: una palla vagante sulla trequarti piemontese raccolta da Andreis che sorprende un po' difesa e portiere e insacca con un destro chirurgico
76' Bohli salva il risultato su Gonella
77' Pereira per Girgi e Lungu per Faridi
82' Slojkovski e Djorkaeff lasciano il posto a Deda e Santanocito
86' l'ex Maugeri e Rivoira per Magnaldi e Conrotto
88' il Saluzzo pareggia: cross di Rivoira e incornata vincente di Gonella
90' cinque minuti di recupero
91'Sanremese sfilacciata, campo libero per Valenti che di destro calcia alto