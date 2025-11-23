Calcio, Prima Categoria, Virtus Sanremese inarrestabile: 3-0 a Ventimiglia e primato confermato

La Virtus Sanremese prosegue la sua marcia inarrestabile confermando il primato in classifica anche sul difficile campo di Ventimiglia battendo i padroni di casa con un netto 3-0 che fa rimarcare la maggiore qualità dei matuziani. Il Ventimiglia, dal canto suo ha tenuto più che bene nella prima frazione di gioco avendo avuto le occasioni migliori per passare in vantaggio; ma nella ripresa, la svolta della gara a favore degli ospiti l'ha data un calcio di rigore che realizzato dall'ex di turno, Ventre, spianando la strada al successo della capolista. Il primo tempo, risultava abbastanza equilibrato e dopo una prima fase di studio fra le due compagini, era il Ventimiglia a rendersi più pericoloso dalle parti del portiere Brizio Michele, che al 20', doveva respingere un tiro radente a fil di palo calciato da Ala. I matuziani ci provavano poco dopo con un traversone da destra dove all'altezza del 2° palo, Negro non agganciava la sfera che si perdeva sul fondo. Al 40', bella incursione lungo la fascia sinistra di Berruti che riusciva a mettere in mezzo all'area un bel pallone sul quale, Cassini riusciva a colpire di testa non inquadrando però la porta.



Nella ripresa, la svolta dell'incontro a favore dei matuziani, giungeva all'8 quando Alvarez veniva affrontato in area da Biffi che atterrava l'attaccante. Per l'arbitro, ottimamente piazzato , non c'erano dubbi per assegnare il rigore agli ospiti che Ventre trasformava spiazzando Dodaro. I frontalieri, accusavano il colpo e al 12' Crudo, su punizione, impegnava Dodaro in presa aerea. Dalla panchina, mister Prunecchi, voleva chiudere l'incontro mettendo in campo l'esperto Giorgio Brizio; il quasi trentaseienne (li compirà a marzo prossimo), ripagava la fiducia del mister decidendo definitivamente la partita realizzando una doppietta: al 25' con un gran tiro in diagonale a mezza altezza, al 40' risolveva da distanza ravvicinata chiudendo di fatto ogni velleità del Ventimiglia che pur provando generosamente ad attaccare, non aveva quella lucidità necessaria quantomeno per realizzare il gol della bandiera.



Ora la capolista V. Sanremese, deve guardarsi le spalle dal Golfo Dianese che tiene il passo; mentre i frontalieri ora sono a sei lunghezze dalla capolista ma possono ancora recuperare terreno quanto meno per rimanere nella scia delle prime.



Queste le formazioni delle squadre.



VENTIMIGLIA: Dodaro, Biffi, Berruti, Bastita, Addiego, Cassini, Lodovici, Aretuso, Gambacorta, Sparma, Ala. Allenatore: Oneglio. Sono subentrati: Ierace, Rotella, Bertone, Romeo, Madafferi.



VIRTUS SANREMESE: Brizio m., Islahi, Crudo, Taddei, Castaldo, Negro, Schillaci, Martelli, Avarez, Ventre, Burdisso. Allenatore: Prunecchi. Sono subentrati: Alasia, Miceli, Brizio G.



Arbitro: Thomas Cambiaso di Imperia.