Inaugurata a Taggia la nuova Sottosezione ANC: un presidio per rafforzare la presenza dei Carabinieri in congedo in Valle Argentina (Foto)

Grande partecipazione sabato mattina nei locali dell’ex Comunità Montana di Taggia per l’inaugurazione della nuova Sottosezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC), un presidio fortemente voluto per offrire un punto di riferimento più vicino ai soci della Valle Argentina. La cerimonia si è aperta con il tradizionale taglio del nastro da parte del Sindaco di Taggia Mario Conio, affiancato dalla madrina Franca Azzolini, che ha sancito ufficialmente l’apertura della nuova sede, accolta dagli applausi dei presenti. La benedizione dei locali, è stata officiata dal Diacono Alex Dell’Erba, che presta servizio come Comandante della Stazione Carabinieri di Nava.

Alla cerimonia erano presenti anche:

Mario Conio, Sindaco d Taggia

Sindaco d Taggia Chiara Cerri , Consigliere Regionale

, Consigliere Regionale Nello Giannini. Presidente Sezione ANC Imperia

Presidente Sezione ANC Imperia Cap. Pierluigi Manenti , Comandante Compagnia Carabinieri di Sanremo

, Comandante Compagnia Carabinieri di Sanremo Espedito Longobardi , Vicesindaco

, Vicesindaco Giancarlo Ceresola , Consigliere comunale

, Consigliere comunale Alessandra Cerri , Responsabile Protezione Civile di Taggia

, Responsabile Protezione Civile di Taggia Don Martin , parroco di Levà

, parroco di Levà M.llo ordinario Alex Dell'Erba Comandante Stazione Carabinieri di Nava

Comandante Stazione Carabinieri di Nava Maresciallo Calvi e rappresentanze della Stazione Carabinieri di Taggia

e rappresentanze della Stazione Carabinieri di Taggia Cav. Uff. Roberto Pecchinino, in rappresentanza dell’ANIOC (Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche) e dell’ANCR (Associazione Nazionale Combattenti e Reduci)

Dopo la parte inaugurale e la benedizione, si sono susseguiti gli interventi ufficiali:

Nello Giannini , Presidente della Sezione ANC di Imperia

«Questa sottosezione rappresenta una presenza stabile e vicina per tutti i soci della Valle Argentina. È un passo importante per la crescita dell’associazione».

, Cap. Pierluigi Manenti – Comandante Compagnia CC Sanremo

«I valori dell’Arma continuano a vivere attraverso chi ha servito e continua a farlo nella comunità. L’ANC è un riferimento prezioso per il territorio».

Mario Conio – Sindaco di Taggia

«Questa nuova realtà potrà contribuire attivamente alla vita civica e al volontariato. Taggia accoglie con favore l’impegno dei Carabinieri in congedo».

Tutti hanno evidenziato il valore di questa nuova presenza associativa, sottolineando il legame dell’Arma con il territorio e la volontà di avviare future collaborazioni in ambito di volontariato e supporto civico. La sottosezione è guidata dal Luogotenente in congedo Mauro Felice Rinaldi e conta oggi sei soci, con la previsione di raggiungere una quindicina di iscritti entro il 2026.

I soci fondatori della sottosezione ANC di Taggia sono:

Luogotenente c.s. Rinaldi Mauro Felice

Luogotenente Panetta Giuseppe

Maresciallo Bellone Mario

Brigadiere Capo Ravotto Eraldo

Brigadiere Capo Giordanengo Ezio

Carabiniere Ausiliario Risso Gianluca

La mattinata si è conclusa tra la soddisfazione dei presenti, con un "vin d’honneur" condiviso tra autorità, soci e cittadini, che ha chiuso la cerimonia di inaugurazione in un clima di cordialità e partecipazione.