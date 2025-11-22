Serie A di bocce: la Biancheri-Muller Bordighera debutta con vittoria sulla Costigliolese

Per la seconda giornata del Campionato di serie A maschile, la Biancheri-Muller di Bordighera ha esordito vincendo contro la Costigliolese col punteggio di 14-8 ( nella prima giornata, aveva osservato il turno di riposo) .La gara iniziava in salita per i bordigotti che dopo il primo turno di incontri annotava due sconfitte riuscendo però, successivamente a recuperare gradualmente negli altri incontri.



Dallo 0-4 iniziale, la rimonta cominciava con Gianni Vigliarolo che vinceva nel tiro di precisione e a seguire arrivavano le vittorie nelle gare a coppie con Emanuele Goffredo e Marco Cricca e quella composta da Marco Fasciola con Valentino Debar che fissavano il punteggio sul 6-6. Risultavano determinanti per il risultato finale gli ultimi 5 incontri individuali dove i padroni di casa ne vincevano 4 su 5 chiudendo la gara col punteggio finale di 14-8. La formazione bordigotta, allenata da Claudio Mulatero sale al secondo posto in classifica con una gara in meno rispetto la capolista Vita Nova Savigliano, Domani, invece per il campionato femminile, toccherà esordire al G.S.Petanque di Ventimiglia in trasferta sui campi genovesi dell'ABG.