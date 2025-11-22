Pallamano: l'ABC Bordighera domani sfida l'HB Beausoleil mentre l'Under 15 esce sconfitta di misura a Villefranche

Dopo la prestigiosa vittoria conquistata contro l’OGC Nizza, la formazione seniores dell’ABC Bordighera torna in campo domani alle ore 11.00 sul parquet del palazzetto E. Biancheri di via Diaz a Bordighera, dove affronterà l’HB Beausoleil nella prima giornata di ritorno del campionato.

La società ricorda come il match di andata lasciò più di un rammarico: venne infatti perso di un solo gol, incassato allo scadere. «Già una sconfitta lascia il segno, subirla in quel modo ancora di più» sottolinea il club, che aggiunge: «I ragazzi hanno lavorato bene durante la settimana e sapranno affrontare la partita con il giusto atteggiamento. La vittoria è alla nostra portata e ci impegneremo per raggiungerla. Contiamo sul calore dei nostri tifosi, che finora ci hanno sempre accompagnato e che in casa rappresentano un valore aggiunto».

Intanto, arriva una battuta d’arresto per l’Under 15, sconfitta 21-20 a Villefranche dopo oltre due anni di imbattibilità. Nonostante il risultato, l’allenatrice Stefania Conte esprime soddisfazione per la prestazione: «I ragazzi devono uscire a testa alta: abbiamo affrontato un avversario fisicamente più forte, ma la squadra ha giocato una buona partita. Purtroppo alcuni episodi hanno condizionato il finale, anche perché abbiamo disputato quasi tutto il secondo tempo con un giocatore in meno per espulsioni molto dubbie. Sicuramente ci sono stati anche alcuni nostri errori, ma lavoreremo per migliorare».

La società guarda ora con fiducia ai prossimi impegni, determinata a proseguire il percorso di crescita di tutte le sue formazioni.