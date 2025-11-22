Pallacanestro: nuova sconfitta per il Bvc Sanremo nel campionato di Divisione 1 regionale a Santa Margherita

Tigulllio Santa Margherita - Bvc Sanremo E.On. 96-54 (37-19, 18-14, 29-8, 12-13)

Tigullio S.Margherita: Orsi, Gnocchi 7, Alvarez Paredes 6, Husam 4, Fattori 9, Wintour 3, Vexina 6, Marchetti 4, Fermino 5, Zolezzi 17, Caversazio 2, Guerra Matos 33. Coach: F. Husam.

Bvc Sanremo E.On.: Tacconi 15, Gagna 12, Paraschivu 9, Formica 5, Nicomedi 6, Deda 3, Pistola 2, Cascia 2. Coach: A. Berardi.

Niente da fare per il Bvc Sanremo E.On. nella trasferta sul parquet della capolista Tigullio. Come da pronostico la partita non ha avuto storia, troppa la differenza tecnica tra le due formazioni.