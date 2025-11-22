Nord-Ovest innevato: tra 50 cm e un metro di neve, il basso Piemonte sorride e la stagione sciistica parte col botto

Una nevicata imprevista ma più che benvenuta ha interessato nelle ultime ore il basso Piemonte, portando accumuli tra il mezzo metro e il metro in alcune località sciistiche. Le temperature particolarmente basse hanno inoltre creato le condizioni ideali per il funzionamento dei cannoni della neve artificiale, che promettono di sostenere un inizio di stagione davvero promettente. Notizie allettanti per gli appassionati di sci della nostra provincia, che hanno come punto di riferimento le stazioni sciistiche di Limone, Prato Nevoso, Artesina e Frabosa per le loro escursioni.

L'abbassamento termico, unito a correnti depressionarie provenienti da nord, ha favorito precipitazioni nevose anche sulle colline del Cuneese, dell’Alessandrino e del basso Astigiano, proprio dove sorgono alcune stazioni minori o pendii pedemontani. Il freddo persistente nelle ore notturne e al mattino — con minime tra -5 °C e 0°C nelle aree appenniniche — rende dunque possibile non solo l’accumulo naturale, ma anche l’attivazione della neve programmata: i cannoni possono sparare efficacemente, creando uno strato sulle piste in vista dell’apertura. Proprio grazie a questo mix favorevole (neve naturale più innevamento artificiale) molte stazioni guardano con ottimismo all’avvio della stagione sciistica già nella prima settimana di dicembre. Se le condizioni dovessero mantenersi, non è escluso che alcune piste possano essere operative già dal 5 dicembre, regalando un’apertura “scoppiettante”.

Tuttavia, non tutto è idilliaco. Il rapporto nivometrico 2024–25 di ARPA Piemonte ha evidenziato un forte deficit di neve fresca su buona parte della regione: tra il -20% e il -40% rispetto alla media trentennale (1991-2020), soprattutto alle quote più basse. Inoltre, l’aumento delle temperature medie (+2 °C rispetto al secolo scorso) ha contribuito ad accrescere i rischi valanghivi, come segnalato dalle autorità competenti. Nonostante queste criticità, la situazione attuale è un vero e proprio ossigeno per il turismo invernale piemontese. Il mix di neve naturale recente, basse temperature e impianti pronti a sfruttare la neve artificiale è una combinazione che molti operatori non vedevano da tempo.

E se la tendenza dovesse continuare, con altri impulsi perturbati previsti e una stagione meteo potenzialmente più “fredda della media” nei primi mesi invernali, il Piemonte potrebbe correre ai ripari rispetto agli ultimi anni di stagioni innervosite dalla mancanza di neve. Località come Prato Nevoso, Limone Piemonte o i vari centri del comprensorio Mondolè Ski (che include anche Artesina) potrebbero dunque beneficiare davvero di un momento favorevole: piste più bianche, sciatori più incoraggiati e un indotto turistico che guarda con speranza al futuro.

Secondo le previsioni una depressione atlantica sta convogliando masse d’aria umida verso il Nord Italia. Uno degli elementi più rilevanti è il possibile abbassamento della quota neve. Nei giorni scorsi, i modelli segnalano che durante i passaggi perturbati la quota della neve potrebbe scendere fino a 300–500 metri. Le temperature stanno già diminuendo: secondo Newsroom Italia, nei settori montani ci sarà un calo termico importante, con condizioni favorevoli al consolidamento della neve e al mantenimento di bassi limiti termici.