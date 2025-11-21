Pallavolo, Serie C maschile: la Grafiche Amadeo torna a villa Citera per la sfida al Colombo PSA Genova

Torna tra le mura amiche la Grafiche Amadeo Sanremo, attesa domenica 23 alle ore 20 a villa Citera per la sfida contro il Colombo PSA Genova, valida per la quarta giornata del girone di andata del campionato maschile di Serie C.

I gialloneri di Rocco Dichio ritrovano il pubblico di casa a quindici giorni dal convincente successo per 3-0 ottenuto contro l’altra formazione del Colombo, l’Infissi Molinari. Il maltempo della scorsa settimana, che ha provocato il rinvio del match di Chiavari contro il Villaggio Volley e la momentanea inagibilità di villa Citera, ha però interrotto il ritmo della squadra. "Il rinvio e l’indisponibilità della palestra hanno spezzato la continuità – ha commentato Dichio alla vigilia – ma grazie agli sforzi della società siamo riusciti comunque ad allenarci con regolarità. Partite come questa, soprattutto in casa, sono importanti per la nostra stagione".

Di fronte ci sarà un avversario in piena forma: il Colombo PSA, reduce da quattro vittorie nelle prime quattro giornate e attualmente in vetta alla classifica insieme alla Pallavolo Liguria. Tra i protagonisti del sodalizio genovese spicca il capitano Marco Zoratti, schiacciatore proveniente dal vivaio genovese e lo scorso anno in Serie B con il Trading Spezia, campione d’Europa nel 2020 con la nazionale giovanile.

Intanto nel girone si cominciano a recuperare le gare rinviate: ieri sera il VT Finale ha superato Dabove Santa Sabina per 3-0, salendo a quota 5 punti. Restano invece da definire le nuove date di Villaggio Volley Chiavari – Grafiche Amadeo Sanremo e Sabazia Ecosavona – Mulattieri Valdimagra.

Sempre domenica, alle 21, esordio stagionale in Prima Divisione maschile per la formazione del Riviera Volley, iscritta come Zeta Soft Sanremo, impegnata ad Andora contro il Gabbiano al Palasport di via Piana del Merula. Alle 10.30, l’Under 17 Oliflor Sanremo sarà ospite del Vbc Savona nella palestra di via delle Trincee: la squadra di Alberto Ausenda e Rocco Dichio va a caccia della terza vittoria consecutiva dopo i successi su Bordivolley e Imperia Volley. Il match clou per il gruppo è però fissato per mercoledì 26 alle ore 20, quando al Mercato dei Fiori arriverà il quotato Toirano Alassio.

Martedì 25 toccherà invece all’Under 19 Servisco Sanremo, impegnata al PalaBerruti contro il VT Finale per la seconda giornata di campionato. Il gruppo allenato da Gabriele Artuso e Alberto Ausenda cercherà riscatto dopo il 3-0 subito all’esordio contro l’Anselmo Carcare.