Sanità ligure, Progetto Comune Sanremo-Taggia critica la riforma Bucci

Il movimento Progetto Comune Sanremo-Taggia ha espresso una dura critica nei confronti della riforma Bucci sulla sanità ligure, definendola un passo indietro che non porterà benefici concreti né risparmi tali da incidere sul disavanzo regionale, cresciuto in modo significativo negli ultimi dieci anni.

Secondo Progetto Comune, la riforma comporterà un netto calo della qualità dei servizi sanitari. Il già scarso potere decisionale delle realtà territoriali verrebbe ulteriormente ridotto, mentre le aree interne, montane e periferiche rischierebbero di essere abbandonate. L’assenza delle case di comunità e degli hub, insieme alle inaugurazioni di strutture locali prive di personale medico e infermieristico, aggraverebbe i disservizi per i cittadini liguri e in particolare per quelli della provincia di Imperia.

La gestione centralizzata della diagnostica e dei servizi, sottolinea il movimento, risulta incompatibile con la complessità geografica e demografica della regione. L’idea di una centrale unica di refertazione, inoltre, potrebbe ridurre la qualità stessa delle refertazioni. “Da sempre sosteniamo un concetto fondamentale: la raggiungibilità dei servizi sanitari,” afferma Progetto Comune. “Con questa riforma il baricentro non è più in funzione della nostra provincia, ma dell’intera regione, con conseguenze negative per i cittadini imperiesi.”

Un ulteriore timore riguarda la diminuzione degli investimenti nei presidi ospedalieri già esistenti, che potrebbe portare a un aumento delle convenzioni con il privato. Questo processo rischia di rendere il privato indispensabile, con la conseguenza che i costi delle convenzioni verrebbero decisi dalle stesse strutture private.