Al Molo 8.44 arriva il Black Friday: sconti fino al 75% in tutto il centro

Il Black Friday approda al Molo 8.44 di Vado Ligure con un weekend di super promozioni: nei negozi del centro saranno disponibili sconti fino al 75%, un’opportunità ideale per chi desidera anticipare i regali di Natale risparmiando, senza rinunciare alla qualità.

Dalla moda alla casa, dal beauty allo sport, fino ai giochi per i più piccoli. Un mix ampio e trasversale che permette a ogni visitatore di trovare l’occasione giusta.

Le promozioni coinvolgono brand molto amati come H&M, Terranova, Jack&Jones, Guess, Motivi, Fiorella Rubino, Please, Conbipel, Takko Fashion, DeN, Blukids e Conte, oltre ai punti vendita dedicati alla casa e al lifestyle come Croff e TEDi.

Non mancano proposte pensate per il benessere e la quotidianità con Acqua & Sapone, per gli amici a quattro zampe con Arcaplanet, per lo sport con Decathlon e per il divertimento dei più piccoli con ToySuper. Completa l’offerta il supermercato Coop, con sconti e promozioni utili in vista delle festività.

Un intero fine settimana in cui convenienza e varietà si incontrano, trasformando il Molo 8.44 nella destinazione perfetta per chi vuole fare ottimi affari e iniziare a scegliere i regali con largo anticipo.

"Molo 8.44 — Black Friday: il momento migliore per risparmiare e scegliere i regali giusti" dicono dalla direzione dello shopping center di Vado Ligure.