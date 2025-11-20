Rino Barillari, l'aggressione di Depardieu e il processo: "La guerra è guerra"

(Adnkronos) - "Ma quale querelle... la guerra è guerra". Con queste parole Rino Barillari, il 'King' dei paparazzi, ospite a La volta buona, torna a parlare del processo contro l'attore francese Gerard Depardieu, accusato di averlo aggredito a Roma lo scorso 21 maggio.

Nel salotto di Caterina Balivo, lo storico paparazzo romano ha raccontato: "Un personaggio come Depardieu... in un momento delicato della sua vita, arriva a Roma, in Via Veneto, è stata una vera sfida", ha esordito Barillari nel suo racconto. "Era pure in compagnia di una donna", ha aggiunto, sottolineando come questo dettaglio sia cibo per i paparazzi. "Inizialmente io non ci credevo, mi aveva mandato una foto un mio amico. Arrivo, faccio le foto: lui che tira il ghiaccio. Aspetto che si alzino, arriva lei come una tigre che voleva la macchina fotografica. Arriva lui, tre cazzotti e finisco in ospedale".

E non solo... "Mi guarda e mi dice 'Italian m...'", ha detto Barillari senza completare la frase. "Io ho denunciato: deve chiedere scusa a tutti gli italiani, perchè ai francesi abbiamo dato il cuore", ha concluso tra gli applausi dello studio.