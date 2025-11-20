Volley femminile. Riviera Volley, trasferta insidiosa sul campo del Gabbiano Andora

Debutterà domani sera, nell’anticipo valido per la seconda giornata, la compagine femminile del Riviera Volley Sanremo.

Presente al via del campionato di Prima Divisione, dopo la rinuncia a partecipare ai tornei regionali cui avrebbe avuto diritto di prendere parte, e dopo aver effettuato un notevole ringiovanimento, col nome di Pesce Innamorato Sanremo, la formazione giallonera affronterà alle ore 20, al Palasport di via Piana del Merula, ad Andora, la compagine locale del Gabbiano reduce a sua volta dalla sconfitta per 3 a 0 patita in trasferta nella prima giornata ad opera del Celle Varazze.

Il calendario del torneo femminile di Prima divisione, sensibilmente stravolto in questa prima fase (nel prossimo w-end è in programma la quarta giornata) vedrà le matuziane guidate da Nando Guadagnoli affrontare venerdì 28 in casa (villa Citera, ore 20,45) le savonesi del Volley Milf&Gin e domenica 30, in trasferta a Dego, il Bi Max Pub Nvvb.

La classifica, ovviamente condizionata dai molti rinvii, vede attualmente in vetta il Bi Max Pub Nvvb con 8 punti seguito da Volley Milf&Gin e Albisola Rotondo con 6. Segue il Celle Varazze con 4. A quota 3: Albenga, Vbc Savona e VT Finale. Ancora al palo Pesce Innamorato Sanremo, Edilizia Crescente Maremola, Gabbiano e Autoscuola Muratorio.