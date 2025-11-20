Incontri, allenamenti e sessioni tecniche: visita dell'Ac Milan alla Polisportiva Vallecrosia Academy (Foto)

Visita dell'Ac Milan alla Polisportiva Vallecrosia Academy. Marcello Campolonghi, tecnico dell'AC Milan, il 12 novembre, ha, infatti, visitato la struttura, ha seguito gli allenamenti della leva 2013 e della leva 2014 e poi ha gestito, coadiuvato dal direttore tecnico della Polisportiva Francesco Lapa, una sessione tecnica in aula con tutti i tecnici del Vallecrosia Academy asd.

La società continua, anche quest'anno, il percorso come Scuola Calcio dell'AC Milan. Tante le attività svolte finora e diverse sono in programma per la stagione 2025-26. Il primo appuntamento è stato in casa del Milan, lo scorso 29 settembre, dove il mister Francesco Lapa ha presenziato alla riunione dedicata ai direttori tecnici di tutte le società affiliate. Lo scorso 6 ottobre, invece, si sono svolte la prima visita del tecnico AC Milan al campo Zaccari e una riunione on-line dedicata all’analisi tecnica diretta da Fabio Vannoni. Il 28 ottobre è andato in scena un altro incontro di formazione tenuto dalla dottoressa Micaela Fantoni incentrato sulla “Psicologia dello Sport”. Per l'occasione ha partecipato anche la Safe Guarding della Polisportiva, la dottoressa Marta Tasselli. E' stato un evento molto importante per la società, in particolar modo per i temi trattati: disturbi dell’apprendimento e dell’attenzione nella pratica sportiva.

La società prosegue, dunque, il suo percorso di arricchimento e di crescita grazie anche all'affiliazione consolidata con il Milan. E', infatti, già la terza stagione consecutiva che appare come Scuola Calcio Milan Academy. I continui aggiornamenti sia dei tecnici che dello staff societario contribuiscono a migliorare pure la crescita individuale degli atleti.